La diputación busca empresa para potenciar la plaza de toros como espacio de conciertos

En pleno boom de València como escenario nacional e internacional de conciertos al calor del Roig Arena, la Diputación de Valencia aspira a profesionalizar su modelo de gestión como enclave de eventos -conciertos, especialmente- de manera complementaria a los ciclos taurinos que apenas ocupan una parte del calendario.

Según ha sabido este diario, el equipo de gobierno provincial ha encargado a los técnicos preparar un contrato para sacar a licitación la gestión del coso de la calle Xàtiva desde un punto de vista cultural. Hasta ahora, eran los propios funcionarios de la diputación los que se encargaban de gestionar el calendario de conciertos ajustándolo a la demanda de los diferentes promotores.

La idea no es que se la quede un promotor musical, sino un gestor que pueda trabajar con todas las promotoras locales para posicionar mejor este recinto dentro del circuito musical y cultural de la ciudad. En este 2025 se han celebrado allí siete conciertos: los de Hoke, Maka, JC Reyes, Los Pecos (por partida doble), Chayanne y Amaral. Para 2026 no se ha anunciado allí, de momento, ninguna actuación. Antes de la pandemia de 2020, el número de espectáculos musicales en este espacio solía rondar la docena.

Los recintos de València

La Plaza de Toros es actualmente uno de los pocos grandes recintos al aire libre de los que dispone la ciudad para la celebración de conciertos y espectáculos culturales con una capacidad de unos 15.000 espectadores. El ayuntamiento gestiona los Jardines de Viveros, con una capacidad de unos 5.000 espectadores, mientras que la Autoridad Portuaria gestiona el recinto de Marina Nord (hasta 10.000 espectadores) y la cada vez menos utilizada Marina Sur (20.000).

La Generalitat, por su parte, gestiona a través de la empresa pública CACSA la Ciutat de les Arts i les Ciències, que acoge conciertos y festivales para hasta 20.000 espectadores. Y el Ciutat de València, propiedad del Levante UD, suele celebrar entre junio y julio espectáculos musicales de hasta 20.000 espectadores que gestiona una promotora. Es posible que en un futuro el Nou Mestalla también se una a esta red de recintos para grandes conciertos en València, una oferta a la que la Plaza de Toros quiere reengancharse con más fuerza.

Hasta ahora, es la propia estructura administrativa de la casa la que está gestionando la demanda que llega de los promotores. Son los funcionarios los que cogen el teléfono, muestran las opciones del calendario, informan de unas tarifas que orbitan entre los 15.000 o 16.000 euros más IVA por día de espectáculo y tramitan las peticiones, cuenta una fuente provincial de manera gráfica.

La idea, añade, es “profesionalizar” esta gestión para exprimir la potencialidad de un recinto con una ubicación privilegiada, en el centro de València y conectado por metro y cercanías con un capital metropolitana de un millón y medio de personas.

En este momento hay otra empresa, Espacios Nautalia 360 (del grupo Nautalia Viajes), que gestiona la temporada taurina, pero son muy pocas fechas dentro del año natural: la feria de Fallas, la de Julio, y algunos festejos en mayo y octubre. Apenas 60 días naturales, según el pliego de condiciones firmado con la corporación. El resto del año, la plaza solo acoge la escuela taurina.

El ejemplo de Las Ventas

Hay potencial, por tanto. Lo que falta es conocimiento, reconocen, y por eso se quiere sacar a licitación la gestión cultural. El equipo de gobierno entiende también que mejorando la infraestructura, con un escenario, una carpa o seguridad, el recinto podría obtener mucha más rentabilidad, ya que mucho del gasto de los espectáculos viene de los alquileres de equipos o del montaje y desmontaje. En este sentido, la plaza está a punto de estrenar un nuevo sistema de iluminación en el que se ha invertido algo más de un millón de euros. Con una carpa, añaden, se podrían realizar diferentes tipos de eventos cubiertos.

Uno de los ejemplos a seguir podría ser el de la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, donde, además de los conciertos multitudinarios, se organizan actuaciones para unos 3.000 espectadores gracias a la instalación de una carpa dentro del recinto. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 se han programado allí con este formato 40 actuaciones musicales.

La pregunta, también, es cómo preparar el concurso. La propia diputación reconoce que están teniendo problemas para cuantificar el mínimo económico a pedir en la licitación, ya que no existe experiencia previa y se desconoce cuál sería la cantidad apropiada para pedir un canon anual.

De un modo u otro, la intención es que este próximo año la plaza de toros ya puede tener este segundo gestor para potenciar su atractivo musical y cultural. De hecho, se ha dado orden a los funcionarios adscritos a la plaza para que no concedan nuevas fechas de concierto a partir del 30 de junio de 2026, con la previsión de que este concurso ya se pueda haber adjudicado.