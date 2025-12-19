Jean-Michel Jarre actuará en la Ciutat de les Arts el 8 de julio

El músico francés Jean-Michel Jarre actuará en la Ciutat de les Arts i les Ciències el próximo mes de julio como parte del ciclo de conciertos FAR, cuyas entradas se han puesto ya a la venta.

El músico francés , embajador de la UNESCO desde 1993, fue un precursor del ambient, del techno pop, de la new age e incluso de la música trance. Jarre ha vendido más de ochenta millones de álbumes a lo largo de cinco décadas de carrera, con cumbres tan tempranas como “Oxygène” (1976) o “Equinoxe” (1978). También es el protagonista de algunos hitos musicales como su actuación ante a más de tres millones de personas en Moscú en 1997 para entrar en el libro Guiness de los Récords o haber sido el primer músico occidental en tocar en la China comunista, en 1981. Jarre fue también el encargado de concluir la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París ante ochenta mil personas.

De 65 a 100 euros

"Pionero absoluto del género y creador de espectáculos monumentales alrededor del mundo, Jarre promete una noche que trasciende el concepto tradicional de concierto. Su visión futurista, capaz de unir tecnología, arte y emoción, hará de esta fecha una experiencia irrepetible", explican los promotores del concierto que tendrá lugar el próximo 8 de julio.

Las entradas se han puesto ya a la venta por precios que van desde los 65 euros en la entrada general a los 100 del "front stage".

También se han puesto ya a la venta las entradas del resto de conciertos del ciclo FAR que tendrán lugar en la Marina Nord del 9 al 31 de julio de 2025 y que reunirá en la ciudad a una amplia selección de artistas nacionales e internacionales. En la primera tanda de confirmaciones, las promotoras de este ciclo ya han anunciado a Luz Casal, Rick Astley, OMD, ZZ Top, Belle & Sebastian, Babasonicos, Silvana Estrada, Meute, Elvis Crespo, Antoñito Molina y M Clan, entre otros

De Babasonicos a Luz Casal

El ciclo arrancará el 9 de julio, actuará Babasonicos, banda argentina con una trayectoria iniciada a comienzos de los años noventa y una presencia destacada dentro del rock alternativo latinoamericano.

El 10 de julio será el turno de Silvana Estrada, cantante y compositora mexicana vinculada a la canción de autor y a la música popular latinoamericana. El 11 de julio, Meute, colectivo alemán formado por músicos de viento y percusión, presentará su propuesta instrumental basada en la reinterpretación de música electrónica.

El 12 de julio, Luz Casal ofrecerá un concierto dentro de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Me voy a permitir. El 14 de julio, el programa continuará con Elvis Crespo, artista puertorriqueño especializado en merengue y con una amplia trayectoria internacional.

El regreso de Rick Astley

El 15 de julio, actuará Antoñito Molina, cantante andaluz que ha consolidado su carrera dentro del pop de raíz popular. El 16 de julio, llegará a FAR València Rick Astley, artista británico que alcanzó notoriedad internacional a finales de los años ochenta y que mantiene una actividad continuada en directo.

El 17 de julio, el cartel incluirá a OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), grupo británico vinculado al desarrollo del synth-pop desde finales de los años setenta. El 18 de julio, Belle & Sebastian celebran en 2026 el 30 aniversario de sus discos fundacionales Tigermilk y If You’re Feeling Sinister, que interpretarán íntegramente en una gira muy especial, convirtiendo su paso por FAR València en una cita histórica para varias generaciones que también contará con la actuación de ZZ Top.