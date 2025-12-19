De Keith Haring a Pedro Almodóvar: el arte redefine el VIH y lucha contra el estigma del virus

El Comité Ciudadano Antisida de València (ComitéVLC), primer colectivo de personas afectadas por el VIH constituido en la Comunitat Valenciana, celebra 35 años de activismo con la exposición 'The Show Must Go On' en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Una cronología histórica basada en lo que se ha publicado en los medios de comunicación, en las artes y el activismo cultural y de asociaciones. Un compendio de fotografías, carteles, documentos, canciones, obras de teatro, películas y objetos que sintetizan, en una sala, cómo se ha tratado el virus a lo largo de sus cuarenta años de historia. Un recorrido histórico y político que rinde homenaje a una comunidad diversa que se organizó cuando el miedo, la desinformación y el estigma marcaban la respuesta social a la epidemia.

La exposición está comisariada por la periodista Pilar Devesa junto al activista Ramón Espacio y el artista Pepe Miralles. Han trabajado durante dos años en la recopilación de todos los materiales posibles que les permitieran trazar un relato de cómo se trataba la enfermedad hasta la actualidad. Según Devesa, "hemos conseguido lo que buscábamos, que abrumara la cantidad de información y documentación, como sucedía con el VIH, lo que no quiere decir que fuera correcta", explica. Un planteamiento que se inspira conceptualmente en el trabajo desarrollado en los años ochenta por el colectivo neoyorquino Group Material, apostando por la acumulación de materiales y por entornos densos y, en ocasiones, abrumadores, donde la estética y la política avanzan de forma inseparable.

Los comisarios de la exposición 'The Show Must Go On' el jueves en La Nau. / Germán Caballero

En este sentido, la exposición recorre simbólicamente las calles de València, escenario donde el ComitéVLC nació en 1989 desde la urgencia y la valentía de las personas más vulnerabilizadas por el VIH y de sus familias. Su historia es la de un movimiento que supo cuidarse, organizarse y construir un tejido comunitario sólido al margen de unas instituciones y una sociedad que, durante años, dieron la espalda a quienes vivían con el virus. Ese relato local se conecta con una memoria global de resistencia y autoorganización que ha sido clave para conquistar derechos, tratamientos y visibilidad.

Devesa explica que el paradigma ha cambiado en los últimos 35 años, pero el estigma persiste. De hecho, en el imaginario social se mantiene la idea de que el VIH afecta mayoritariamente a personas homosexuales y trabajadores sexuales, y el resto se creía ajeno incluso hasta nuestros días. "Si siquen habiendo nuevos casos de VIH es por gente que nunca se ha hecho la prueba porque creen que no pueden tenerlo. De pronto, sorpresa, las personas con el virus controlado no lo transmiten y no promueven esa cadena de transmisiones", señala Devesa.

Normalización y visibilidad

Al hilo del reciente anuncio del actor Eduardo Casanova sobre su infección de VIH, Devesa parafrasea a su compañero Ramón Espacio, también diagnosticado, para quien este paso adelante del consagrado actor es un gesto a valorar, "pero debería ser algo ya normalizado". Además, Devesa también apunta a que las reacciones confirman que todavía sigue siendo motivo de discriminación y criminalización a las personas que lo visibilizan. "Evidentemente, es positivo que una figura pública lo exponga, porque se genera un referente", dice Devesa.

Precisamente, de referentes está llena la sala de La Nau, que el jueves abrió sus puertas para los más de 250 asistentes. El mismo título de la exposición 'The Show must go on' apela a la canción de Queen, escrita por Brian May para Freddie Mercury en sus últimos meses de vida.

Exposición 'The Show Must Go On' organizada por el Comité Antisida de Valencia en La Nau. / Germán Caballero

Así, el proyecto reúne obras de artistas y colectivos de relevancia nacional e internacional que han sido fundamentales en la visualización de la crisis del sida y sus implicaciones sociales. Figuras como General Idea, Keith Haring, Zoe Leonard, Alejandro Kuropatwa, Jesús Martínez Oliva, Donald Moffet o Jana Leo dialogan con el trabajo de artistas y activistas como Pilar Albarracín, Pepe Miralles, Diego del Pozo, Miguel Andrés o Águeda Bañón, así como con colectivos históricos como The Silence=Death, LSD o La Radical Gai. El resultado es un mapa plural donde arte y activismo se entrelazan como herramientas de denuncia, memoria y transformación.

Indetectable e intransmisible, pero no invisible

Uno de los ejes de la muestra es la transformación del activismo a lo largo de estas décadas. Hoy, la ciencia ha establecido certezas fundamentales como el principio Indetectable = Intransmisible (I=I), que ha convertido el VIH en una infección crónica y controlable mediante tratamiento. Sin embargo, la exposición insiste en que esta realidad no debe ocultar los retos pendientes: la dependencia farmacológica de por vida, los ensayos fallidos para encontrar una cura o vacuna, y las profundas desigualdades en el acceso a los tratamientos a escala global.

Aquí es donde el ComitéVLC ha trabajado desde el principio. En sus inicios, atendía a las personas más vulnerables de la escala social, donde los voluntarios que las cuidaban eran familiares o amigos de personas infectadas por VIH. Después se profesionalizó y fue contratando a personal profesional, sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales para atender otras necesidades, no ya solo el acompañamiento, a medida que la medicina iba mejorando sus tratamientos.

El estigma continúa siendo uno de los principales obstáculos. Sigue provocando diagnósticos tardíos, problemas de salud mental, desempleo y aislamiento social. En este contexto, desde el comisariado subrayan que la exposición rinde homenaje a quienes ya no están, a quienes alzaron la voz en tiempos de silencio y a las personas que continúan trabajando cada día por un mundo libre de estigmas.

Exposición 'The Show Must Go On' organizada por el Comité Antisida de Valencia en La Nau. / Germán Caballero

En la Comunitat Valenciana se diagnostica, de media, más de un nuevo caso de VIH al día. Frente a esta realidad, la muestra reivindica el papel que el arte y la cultura han desempeñado desde los años ochenta como herramientas fundamentales de visibilidad, empatía y motor de cambio social. 'The Show Must Go On' funciona así como un recordatorio de que, para acabar con el VIH, el esfuerzo colectivo por la dignidad, la igualdad y la vida no puede detenerse.