Mediolimón ultima su 'showroom' de artesanía contemporánea y local

La vorágine consumista en la que se ha introducido la sociedad moderna no da tregua. La lista infinita de regalos, el atracón comercial y los estímulos incesantes agotan a cualquiera. De ahí que se ponga de relieve las iniciativas comerciales que apuestan por otra mirada sobre el consumo, más responsable, ético y sobre todo, local. Es la premisa sobre la que se asienta Mediolimón, la plataforma que aúna a nueve artesanas españolas donde sus productos, hechos con las manos, se compran y venden con el mismo respeto con el que se han hecho.

Esas nueve firmas podrán verse y adquirise en el mercado efímero que ultiman en Cual Estudio para el sábado 20 de diciembre. Allí, en la calle Pintor Navarro Llorens, la dupla formada por Mediolimón y Cual Estudio propone un consumo para esta Navidad responsable, poniendo a la venta estos objetos hechos desde el cariño y el cuidado.

Así, el 'showroom' pondrá a la venta piezas de cerámica, joyería, textiles, complementos e ilustración de artistas como Rocío Studio, Cuaderno Limón, Amelia García, Yubero Torno, Floki Cerámica, Lacunyada, Palmira Cerámica, Blanca Olmos Studio y Delfina Güe.

Los promotores de Mediolimón, Álvaro Góngora y Ana Trancoso, explican a este diario que su unión con el estudio de interiorismo y retail es el detalle final de esa filosofía. Una apuesta estética por el escaparate donde se mostrarán las piezas, algunas con stock y otras únicas, que materializan esa necesidad de repensar el consumo y apostar por los objetos "hechos con las manos", de artistas de València, Madrid o Sevilla.

Góngora explica que la idea es "poner en valor la artesanía que se hace en España; no solo las piezas, sino también sus creadores, de la misma manera que apostamos por el diseño que nos aporta Cual Estudio para diseñar un 'showroom' atractivo y con un concepto estético que acompaña a los productos".

El mercado estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas en la sede del estudio de interiorismo. Es el primer encuentro que realiza Mediolimón de forma física, aunque la plataforma online funciona desde hace meses, seleccionando cuidadosamente a los artesanos con los que trabajan y con los que se alinean en una filosofía de ética y responsabilidad social y productiva.

En un contexto de consumo acelerado y regalos sin relato, Mediolimón propone mirar qué hay detrás de cada objeto a través de este mercado efímero que reivindica los valores esenciales de la creación artesanal.