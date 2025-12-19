Navidad de artes, títeres y ciencia para el público infantil en la Fundación Bancaja

La Fundación Bancaja pone en marcha la programación de 'Nadal a la Fundació', que desde el próximo martes 23 de diciembre al 3 de enero ofrecerá en València distintas actividades dirigidas al público infantil y centradas en disciplinas diversas como el arte plástico, la ciencia y los títeres. El ciclo tiene como objetivo "acercar la cultura a edades tempranas y convertirla en una vía para el aprendizaje, la participación y la diversión mediante tres propuestas para las fiestas navideñas", ha asegurado la entidad en un comunicado.

Horarios y planes

Según ha desvelado, la programación arrancará este martes a las 11 horas con el taller 'Dioramas vivos. Miradas a un belén desde dentro', un taller de creación de escenas navideñas que se convierten en originales piezas audiovisuales con la inspiración del belén monumental de la Fundación Bancaja. Impartida por Susana Monteagudo y Elisa Matallín, la propuesta comienza con la observación de los elementos clásicos de un belén, sus símbolos y su composición. Después, cada participante crea su propia escena con materiales diversos como cartón, tela, luz LED y objetos.

Taller de dioramas. / Levante-EMV

Con cámaras endoscópicas y microcámaras, los participantes se adentran en sus dioramas para abordar diferentes perspectivas visuales y graban pequeñas piezas de vídeo que, junto a efectos sonoros y música, convierten en una video composición. "La actividad, dirigida a niños y niñas de entre 6 a 10 años, se realizará también los días 27 y 30 de diciembre, y 3 de enero", explican desde la fundación.

El 26 de diciembre, a las 11 horas, tendrá lugar la representación del espectáculo de títeres 'Abran paso a los patitos' a cargo de la Compañía La Matallina, el pianista Francisco José Pérez y la violinista Sandra Alfonso. El sonido de música clásica y popular en directo acompañará la historia de unos pequeños patos que llegan nuevos a una ciudad, abordando desde el humor y el cuento temas actuales como la tolerancia o la inmigración. "La entrada es libre, limitada al aforo, en este espectáculo recomendado para todos los públicos", aseguran.

El programa cuenta también con el taller 'Máquinas estroboscópicas', impartido por Escuela de Ciencia. La actividad, dirigida a niños y niñas de 8 a 11 años, introduce a los pequeños en conceptos de física y óptica, relacionándolos con el origen del cine. Los participantes crean sus propios diseños en forma de animación, que luego pueden ver a través de su propio zoótropo. La actividad contará con dos sesiones independientes los días 29 de diciembre y 2 de enero, a las 11 horas.

Taller de la Escuela de Ciencia en la Fundación Bancaja. / Levante-EMV

Complemento al Belén Fundación Bancaja

Las actividades del ciclo completan la programación navideña de la Fundación Bancaja, que permite ver durante estos días y hasta el próximo 11 de enero el Belén Fundación Bancaja. Una historia monumental, un conjunto escultórico único que recorre los momentos más importantes de la historia de Jesús. "Integrado por más de 1.000 figuras de elaboración artesanal, el grupo escultórico ofrece un amplio relato histórico en orden cronológico, que se inicia con la Anunciación en Nazaret, pasa por el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y concluye con la Huida a Egipto para eludir la amenaza de Herodes", concluyen.