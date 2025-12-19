La nueva responsable de Cultura llega para "reforzar" la conselleria sin grandes proyectos en el horizonte

La nueva consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, ha reafirmado hoy en su primera comparecencia ante Les Corts su compromiso con una cultura accesible y vertebrada, reforzando el papel del Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Circuit Cultural, así como el aumento de ayudas a las artes escénicas, la música y el audiovisual. Además, ha destacado la movilización de más de 21,5 millones de euros para la recuperación del sector cultural y del patrimonio tras la dana, con 18 millones en ayudas directas a más de 600 beneficiarios y 3,5 millones destinados a actuaciones de emergencia, restauración y reactivación de la programación cultural.

En una comparecencia sin grandes anuncios y centrada en defender la gestión realizada hasta ahora por el Consell en materia cultural, Ortí ha destacado la consolidación del Plan Restaura, el impulso al patrimonio inmaterial y a los museos valencianos, y el refuerzo del IVCR+I, incluyendo la creación de una unidad de rescate para emergencias patrimoniales. "Mi compromiso en consolidar lo que funciona y fortalecer y garantizar desde una gestión responsable, una cultura accesible, sólida y con proyección de futuro", ha dicho.

"Un privilegio"

Ortí ha calificado de "privilegio" para ella su nombramiento como responsable del área de Cultura de la Generalitat. "La cultura forma parte de mí", ha subrayado la consellera, que también ha defendido una creación "en las dos lenguas" (castellano y valenciano) como hicieron "Blasco Ibáñez, Teodoro Llorente y María Beneyto", y una gestión que "llene los teatros y los cines".

Ortí ha manifestado que “nuestro compromiso es fortalecer nuestro sistema cultural desde una gestión responsable, orientada a preservar y difundir nuestro legado patrimonial y a garantizar una cultura accesible, vertebrada y con proyección de futuro”.

Así, la consellera ha afirmado que se “reforzará el papel del IVC como instrumento dinamizador del tejido profesional y de nuestra rica cultura popular” y ha recordado que el modelo del Circuit Cultural “ha alcanzado un récord de 155 municipios adheridos, con un presupuesto también de récord cercano a los tres millones de euros”. "Siempre hay aspectos a mejorar, cualquier propuesta será bienvenida", ha señalado sobre un proyecto que ha recibido críticas de las asociaciones profesionales de artes escénicas.

Asimismo, tras las críticas que han realizado los profesionales de la cultura contra la gestión del anterior conseller de Cultura, José Antonio Rovira, su sucesora ha mostrado su voluntad de reforzar el diálogo y seguir trabajando en el apoyo directo al sector. En este sentido, ha recordado el aumento en ayudas que, como en el caso de las artes escénicas, suponen un 40% más que en 2022 alcanzando los 7,7 millones de euros; y un 10,5% más para los sectores de la música y el audiovisual, con 2,2 y 7 millones respectivamente.

Sin referencias al Museo Sorolla

En el ámbito museístico, Ortí ha señalado que se reforzará la proyección del Museo de Bellas Artes de Valencia y avanzará en una estrategia para el IVAM orientada a consolidar la colección como eje identitario” y recuperar" su vocación como espacio de investigación". La nueva consellera no ha hecho ninguna mención al proyecto de la sede de la Hispanic Society, que fue impulsada por el expresident Carlos Mazón desde Presidencia, pero en el que la conselleria de Cultura ha trabajado en la selección de las obras de Sorolla a trasladar a València.

Por su parte, ha señalado que el Consorci de Museus “consolidará su papel como instrumento de apoyo al sector artístico y de dinamización territorial” y ha destacado que el Centre del Carme “se ha posicionado como referente nacional en cultura inclusiva y mediación cultural”. Ha superado los 350.000 visitantes. Asimismo, ha concluido que se seguirá trabajando por la excelencia en la programación del Palau de les Arts -a la que ha puesto como ejemplo de "oferta cultural de primer nivel".

Patrimonio

En el ámbito del patrimonio cultural, la consellera ha destacado la consolidación del “Plan Restaura como el principal instrumento para la conservación del patrimonio de la Comunitat”, ampliando el alcance de las actuaciones y el número de solicitudes de las ayudas a la rehabilitación de bienes de interés cultural y de relevancia local, que este año han alcanzado los 7 millones de euros, así como el impulso al patrimonio inmaterial, nuevas candidaturas a la UNESCO, la digitalización de la gestión patrimonial y el desarrollo de rutas y herramientas de difusión cultural”.

En cuanto al IVCR+I, la ha calificado como “una autoridad técnica de referencia a nivel internacional” en cuanto a restauración de bienes y ha anunciado que “reforzaremos su capacidad operativa mediante protocolos estables de colaboración con otros organismos públicos y el impulso de una Unidad de Rescate de Emergencias en Patrimonio Cultural, que permita una respuesta técnica y coordinada ante situaciones de riesgo”.