Los promotores reclaman a Les Arts más "disponibilidad" y "menos trabas" para músicas actuales

Promotores musicales valencianos han expresado su "preocupación por las crecientes dificultades para poder programar conciertos de músicas actuales" en el Palau de les Arts Reina Sofía de València, al que reclaman más "disponibilidad" y "menos trabas".

Desde la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana, MusicaProCV, y "el conjunto del sector musical valenciano" se solicita "una reflexión profunda sobre el papel que debe desempeñar un recinto público" como Les Arts. "Este debería ser un espacio más disponible y con una programación más abundante, diversa y conectada con la realidad cultural contemporánea", consideran.

Los promotores señalan que, "a pesar de tratarse de un recinto cultural de titularidad pública y de enorme valor simbólico y arquitectónico para la ciudad de València, el Palau de les Arts ofrece actualmente un número muy limitado de fechas disponibles para promotores externos, lo que reduce de forma significativa las posibilidades de desarrollar una programación musical diversa, contemporánea y de calidad en este espacio".

Estos profesionales recuerdan que alquilan regularmente el recinto para la organización de conciertos, "asumiendo los costes correspondientes y contribuyendo con ello a la sostenibilidad económica, la activación cultural y la dinamización social de un equipamiento público que debería estar más abierto a la ciudadanía y a la pluralidad de propuestas artísticas".

Les Arts, apostillan, dispone de dos espacios, uno vinculado a la ópera, y un auditorio donde los promotores programan unos conciertos que cada vez son más difíciles de organizar con la anticipación necesaria.

Además, el sector denuncia "la falta de agilidad en los procesos de gestión y toma de decisiones del Palau de les Arts". En numerosos casos, aseguran, las respuestas sobre disponibilidad de fechas o confirmaciones definitivas "se demoran varios meses, lo que hace inviable la planificación profesional de conciertos, giras y producciones de alto nivel, que requieren una anticipación y seguridad que resultan incompatibles con estos plazos, restando competitividad a las empresas promotoras valencianas".

"Clara desventaja competitiva"

"Esta situación --lamentan-- genera una clara desventaja competitiva para València frente a otras ciudades que sí facilitan el acceso a sus espacios públicos a los promotores culturales, y limita la llegada de artistas y proyectos relevantes de la escena musical actual, española e internacional. Muchos artistas que pasan por otras ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao se quedan sin poder venir a València por este motivo".

Finalmente, el sector reitera su voluntad de "colaboración y diálogo" con las instituciones responsables, y han solicitado una reunión con la nueva consellera de Cultura con el objetivo de encontrar soluciones que permitan optimizar el uso de este equipamiento emblemático y abordar otras necesidades del sector que permita programar música en directo "con menos trabas y dificultades, en beneficio de la proyección cultural de València".

Por su parte, fuentes de Les Arts han aseverado que la programación de la temporada 26-27 se está elaborando en este momento y "todos los promotores piden fechas en fin de semana". Por ello, hasta que no esté cerrada la programación por parte del director artístico, no es posible ofrecerles la disponibilidad.