Raphael repetirá en el Roig Arena el 13 de noviembre

Poco más de un mes y medio después de que Raphael levantara al público en su primera aparición en el Roig Arena, el recinto multiusos valencianos ya sabe que volverá a tener al cantante de Linares sobre su escenario. Lo ha confirmado esta mañana este espacio en un comunicado en el que ha destacado que el emblemático artista hará una parada el 13 de noviembre de 2026 dentro de su "Raphaelísimo Tour 2026", con lo que se sumará a una lista de 'repetidores' en el Roig Arena en la que también se encuentra el trío italiano Il Volo -en esta caso para 2027 o el grupo The Waterboys. No en vano, en una gira iniciada en junio de 2025, Raphael ya recaló en el recinto valenciano el 1 de noviembre de este año, un concierto que supuso el regreso a los escenarios de todo un artista intergeneracional.

Una actuación la de noviembre que arrancó con los temas “La Noche” y “Yo sigo siendo aquel y que pronto llegó a dos de sus grandes clásicos que levantaron a los asistentes de sus asientos como “Digan lo que digan” y “Mi gran noche”. En esta nueva ocasión, el concierto -cuyas entradas ya están a la venta en la web del Roig Arena- volverá a reunir los himnos que convirtieron al de Linares en un icono, como “Yo soy aquel” y “Escándalo”, junto a las canciones de su último álbum “Ayer… aún”, un tributo a la chanson francesa y a figuras como Édith Piaf y Charles Aznavour.

Una celebración de la música

“Raphaelísimo” es más que un concierto: es "un viaje emocional guiado por la voz y la capacidad interpretativa de Raphael, un artista cuya autenticidad continúa cautivando a públicos de todas generaciones y estilos". El concierto en Roig Arena será una celebración de la música de un referente indispensable de la cultura musical en español. Ya lo dijo el propio artista en noviembre: “Mi concierto en el Roig Arena olerá a celebración, a presente y a futuro”.