La Verónica gótica similar a la del Bellas Artes se vende por 120.000 euros

La Verónica de la Virgen gótica, 'casi' idéntica a la que está presente en el Museo de Bellas Artes de València y que salió en puja a finales de noviembre en la casa de subastas Ansorena, se ha acabado vendiendo por un precio de 120.000 euros, 20.000 más que su precio de salida. En concreto, esta obra inédita -un retrado de pequeño tamaño (37 x 29,5 centímetros) con el rostro de la virgen- está atribuida a un maestro de la Corona de Aragón y, más en específico, se vincula con la producción que tuvo el valenciano Gonçal Peris (1380 y 1444), que fue también el autor de la obra ubicada en el museo valenciano.

Según analizaron en su momento desde la casa de subastas madrileña, este icono de la Virgen se enmarca dentro de una serie de retratos marianos de formato reducido en los que María "aparece representada sobre un fondo dorado de busto, con la cabeza ligeramente ladeada y cubierta por la toca y el manto que, en general, suelen ser prendas de color blanco o tono marfileño". Además, explicaron que este tipo de obras "tuvieron una gran difusión a partir del 1400, coincidiendo con la llegada del gótico internacional y el reinado de Martín el Humano (1396-1410), quien desempeñó un papel especial en su popularización". "Estas 'copias' realizadas sobre madera, sin ser reliquias propiamente dichas, estaban imbuidas del aura y la virtud del retrato original de la capilla real".

Fue la propia casa de subastas la que también resaltó esas similitudes entre esta obra y la que Peris tiene expuesta en la pinacoteca valenciana. "Este modelo mariano presenta una estrecha relación con la obra inédita que aquí presentamos, que sigue casi de manera puntual el modelo de Peris, aunque entre ellas existen diferencias", matizaron sobre unas variaciones que van desde la tonalidad de las vestiduras de la Virgen a la filacteria que aparece en la parte inferior de ambas obras. Mientras en la recientemente adquirida estaba inscrito 'Ave Maria Gratia', la del Museo de Bellas Artes reza 'Ave gratia plena dominus'.

Subasta en Barcelona

Sin embargo, encontrar otras piezas de maestros valencianos en alguna subasta de España no es una 'rara avis'. La prueba, sin ir más lejos, estuvo de nuevo este jueves en la puja -concretamente la del Lote 18- que se dio ayer en La Suite. Una subasta en la que, según desvelan desde la propia entidad barcelonesa, se pudo adquirir una obra 'eucarística' "relevante" de Vicente López Portaña valorada entre 45.000 y 55.000 euros. En concreto, se trata de un óleo sobre tela de 91 x 67,5 céntimetros bajo el nombre de "La exaltación de la Eucaristía", que viene acompañado de un marco en madera tallada y dorada de la época.

"La exaltación de la Eucaristía", de Vicente López Portaña. / Juan Adrio

Desde La Suite apuntan a que esta pieza se enmarca en el movimiento "contrarreformista que impulsa el Concilio de Trento" y en el que se despliega "una defensa beligerante de la Eucarístía, la transustanciación y la presencia real de Cristo en la Comunión". Sin ir más lejos, la Eucaristía se ubica en el centro de la composición de una obra en la que es "venerada por toda una corte de querubines y serafines, dispuestos en círculos concéntricos, flanqueados por tres ángeles mancebos que forman y construyen el ostensorio angelical que adora la Eucaristía". Asimismo, la casa de subastas catalana también destaca, entre otros aspectos de la obra, como la luz "cálida y dorada que se irradia desde lo más alto del centro inunda la escena" y el "atrevido cromatismo" de la misma.

Posible origen

Más allá de su composición, La Suite aventura que esta pieza del maestro valenciano (1772-1850) -que fue, además de un artista muy activo entre el neoclasicismo y el romanticismo, pintor de cámara de Fernando VII e Isabel II y ampliamente reconocido como retratista- "por dimensiones y extrema calidad, pudo haber sido pintado, muy probablemente, como 'pala de altar' de algún retablo de Valencia u otro punto de España, o para alguna hermandad sacramental, convento o, quizás, para un encargo personal para devoción particular".