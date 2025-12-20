Nuevos 'souvenirs' para nuevos turistas: los recuerdos de un viaje se transforman en piezas de coleccionista

El turismo avanza a un ritmo vertiginoso y el sector se mueve con él. De ahí que a medida que evoluciona, las ciudades también cambian adaptándose a nuevas necesidades, mientras que los comercios también se ven obligados a ofrecer nuevos servicios y productos. Sobre esa base, dos diseñadoras y creadoras han decidido intervenir en un territorio tan fundamental como poco revisado: el souvenir español. ¿Qué se llevan los visitantes de nuestro país? ¿Qué imagen damos?

Aquello que durante décadas funcionó como cliché, encuentra ahora una relectura más íntima, contemporánea y fidedigna de una España cambiada. De las paellas en miniatura, los toros de plástico y los mantones estampados digitalmente, el proyecto 'Sardinero y Sánchez' le da una vuelta de 180 grados: propone llevarse un recuerdo de la España del diseño, de la memoria cultural y de la belleza cotidiana y doméstica.

Así, ahora es posible llevarse una tortilla de patata tradicional pero hecha con cerámica, o una ristra de chorizos del mismo material hecha con cariño y que dura para siempre. Se reinterpretan también los tapetes de ganchillo y los objetos de cerámica como fuentes, bandejas o vaciabolsillos, elevando este tipo de objetos cotidianos a una dimensión más estética y auténtica, pero sobre todo, con todas las garantías de que es 'made in Spain'

La artista plástica Silvia Sardinero, interesada en la simbología del hogar y la tradición visual española, junto a Ana Sánchez, diseñadora con larga trayectoria en el interiorismo, han iniciado una colaboración a mitad caballo entre lo profesional y la amistad que ha desembocado en este proyecto compartido que propone exportar, a través de nuestros turistas, la mejor esencia del país: cerámicas, textiles, papelería, objetos de aseo personal y objetos vintage seleccionados con la mirada de dos mujeres que buscan resignificar lo cotidiano.

Los bodegones con objetos de Sardinero y Sánchez que reinterpretan la cerámica a través de la gastronomía, con objetos que son casi esculturas. / LEMV

De esa revisión surge la propuesta de elevar el 'souvenir' a una pieza artesanal, muestra de la riqueza cultural de un país, que dialoga y conecta con la estética contemporánea sin perder la esencia y raíz de lo que es: un recuerdo de un viaje.

Así, con base en Madrid, Silvia Sardinero y Ana Sánchez no reproducen iconos folclóricos, sino que los reescriben recurriendo a bodegones barrocos, elementos gastronómicos, símbolos populares y referencias arquitectónicas en objetos que transitan entre lo serio y lo divertido, jugando ha producir trampantojos en cerámicas que remiten a un plato tradicional, una flor reinterpretada con ironía o un guiño gráfico que parece sacado de un palacio pero funciona en una cocina actual.

De ahí que quieran reivindicar los 'souvenirs' también como objetos que decoren nuestras casas, no solo para los extranjeros. Abanderan el retorno de estos objetos al ámbito íntimo, no planteados para regalar, sino para el disfrute propio. En el discurso y leit motiv de creación de este proyecto de ambas diseñadoras es fundamental y clave la idea del placer de rodearse de piezas que acompañan, reconfortan y hablan de quien las tiene.

Sardinero y Sánchez no se consideran artesanas en el sentido tradicional, sino que prefieren hablar de creación y de diseño, en un proceso de trabajo más próximo a la escultura que a la producción industrial. A lo que ellas crean se suma una colección de tesoros vintage que amplían y completan el universo que están construyendo.

Un souvenir que cambia una casa

El hogar forma parte de la esencia de este proyecto. No es un escenario donde habitan objetos impersonales, sino que la casa es un espacio donde reivindicar la herencia cultural de España, que se mezcla con el juego y la sensibilidad contemporánea de mirar atrás sin nostralgia.

De esta forma apuestan porque el 'souvenir' sea transformado en objetos que recuperen la estética más allá de los tópicos, que sean capaces de transformar el imaginario cultural español desde los lugares más pequeños y humildes: una mesa, una repisa o el estante donde reposa un objeto que no solo lleva a un sitio, sino que cuenta una historia.