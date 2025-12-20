Si me queréis, dadme chocolate

Iniciaré esta tercera semana de Adviento contándoles que el alcohol y yo no vamos muy de acuerdo. Ahora que estamos en Navidad y parece que el champán corre por doquier allá donde vas, como fuentes doradas y burbujeantes, a mi cada vez que me ponen una copa en la mano, sinceramente no sé qué hacer con ella.

Beberla no, porque no acabo de disfrutarla como se merece, y dejarla abandonada por ahí me parece una grosería de cara al anfitrión. Así que me paseo copa en mano con la esperanza de quedar muy chic con ella, pero poco más…

Esto no viene de ahora, toda mi vida he tenido poca resistencia al alcohol, con una copa puedo estar completamente borracha… Cuando éramos novios mi marido y yo, siempre me decía lo barata que salía en ese aspecto (en otros no opina precisamente lo mismo).

Como he dicho, estas fechas son la época por excelencia de las copas de navidad, tienda que vas, tienda en la que te dan champán. Y digo yo, ¿no se podría hacer en vez de copa de navidad, chocolate caliente? (que además hace un frío horroroso), o Glühwein, el imprescindible vino caliente especiado de Navidad que dan por el norte, y que puestos a beber algo de alcohol, apetece más calentito y dulce.

Pero esta semana me han sorprendido en la celebración de los sesenta años de la sastrería de Adrián Seligra. Empezaré diciendo que me parece una maravilla que en los tiempos que vivimos, Víctor Seligra y su mujer hayan sabido transmitir la pasión por una profesión tan bonita de padres a hijos, y que este último haya ampliado y mejorado el negocio (en vez de hundirlo como tantas veces pasa…)

La tienda está maravillosamente bien decorada por Isaac Estévez, que ha sabido crear un universo sofisticado, refinado, y elegante, con las paredes enteladas en tartán, los sofás oscuros, y los toques brillantes.

Como no podía ser de otra forma, un ramillete de hombres magníficamente bien vestidos, adornaron la tienda con trajes hechos a medida de la firma. Yo encantada entre tanta elegancia y tanto chico guapo, como Giorgio Giangiulio, Carlos Dominguez, Carlos Rodrigo, o Javier Ausin.

Me encantó saludar al decorador de interiores Sigfrido Serra, que nos contó una primicia muy jugosa, que estoy deseando poder contarles a su vez a ustedes en cuanto me de permiso. También por allí saludé a Ariel Montoya, Juanjo Massip, Lorenzo Remohí, Marcos Arrufat, Jorge Cervera, Michel Herrero, Carlos Herrero, Darió Sebastiá, José Arbona, Juan Romero, Carlos Lluna, Alexander Afonso y Bruno Fabra. Había mujeres también pero, sinceramente, quedaban eclipsadas por tanta hombrera bien puesta en su sitio… ¿Lo mejor? El mocktail que me hicieron con jengibre y hierbabuena, de morirse, y no tuve que deambular con la consabida copa de champán.

¿Habéis olido alguna vez los perfumes de Eight and Bob? Yo tengo el original, que tiene un aroma cítrico y a la vez amaderado, que me encanta. Organizaron en el Alto de Colón un evento exclusivo donde algunos afortunados pudieron disfrutar de una cata de sus perfumes, que sinceramente yo me habría vuelto loca para escoger.

Organizado por Elena Ravello y Alejandro Gimeno, estuvieron allí reunidos rostros tan conocidos como Rossano Benetazzo, Jorge Blanquer Serna, o la empresaria Amparo Prieto. Que por cierto, justo al lado, en la tienda de La Folie, la siempre simpática Paula Martínez invitó a algunas de sus clientas a una copa de navidad, que esta vez tenía dos alicientes, el de ver su ropa y el de disfrutar de VICPIC, la propuesta artística de Victoria Aznar, con unas fotografías intervenidas en impresión de papel, que eran preciosas (si tenéis casa en la nieve, ya estáis tardando en comprar todos los cuadros de su última colección fotografiada en el Valle de Arán, un espectáculo)

Debo decir que ambas mujeres me parecen encantadoras, emprendedoras, y con gran capacidad de trabajo, y así creo yo lo deben ver la enorme cantidad de amigas y clienta que quisieron acercase a verlas como Marta de Suñer, Rosana Oliver, Carmen Pérez-Narbón, Isabel Simó, Patricia Bonilla, Salomé Corell, Tana Manglano, Constanza de Miguel, Begoña Solsona, y Mapi Gómez.

Dejo para el final lo que prometía ser el evento del año en Valencia, los premios Telva a las Arts, las Ciencias y el Deporte, y digo prometía porque este año no han traído de Madrid a mucho famoso (y famosete) que adornaba y divertía tanto en ediciones anteriores.

Decir eso sí, que la decoración realizada por Las Bodas de Araventum (Lorena Oliver y equipo) y La Tartana Bodas y Eventos (Yolanda Fitera en este caso a la cabeza) fue espectacular, con esas lámparas de araña colgando de guirnaldas verdes, y las testa di moro que siempre quedan bien en todo.

Los premios recayeron en la cantante Malú, la atleta Ana Peleteiro y el jefe del Servicio de Hemato-oncología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Antonio Pérez Martínez. Premios sin duda muy merecidos, pero que me llevan a una reflexión. Visto que hacen los premios todos los años en Valencia, ¿no estaría bien reconocer alguna vez la labor de alguien de la terreta? Porque yo podría sugerir unos cuantos sin despeinarme… eso, y algún añadido en su lista de invitados valencianos…

La gala presentada por el periodista Álex Blanquer, contó con la presencia de la directora de Telva, Olga Ruiz, que iba acompañada de Adelina Giménez, y que se encargaron de recibir a los numerosos invitados del mundo de la moda y la cultura como Marta Ortiz, Irene Villa, Alejandro Resta, Isabel Sanchís, Pedro Cavadas, Crys Dyaz, Cristina Tárrega, Remedios Cervantes, Araceli Bazán, Diego Pereira y Jesús Arrúe acompañado de Mariángeles Redondo.

De la sociedad valenciana pudimos ver a Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil, Mayren Beneyto (que llevaba un abrigo precioso), Blanca Fitera, la modelo Neus Mira junto a Lucía Aparicio, Vicen Fernández, y Juan Carlos Caballero. Me gustó mucho el collar que llevaba Ana García Rivera, acompañada de Lucía Asensio, y que alegría me da siempre saludar al joyero Antonio Jordán y su mujer Beatriz Maset.

De todo el evento, me quedo sin duda la actuación del tenor Alberto Ballesta, quien interpretó el himno de Valencia poniendo al auditorio en pie, con la lágrima asomando en el ojo de la emoción. Es que el himno que tenemos es lo más.

Termino como siempre con apuntes culturales. No se pueden perder el Almanaque Gastronómico de la Comunidad Valenciana, que fue presentado por David Blay, Angela Pla y Juan Lagardera en el ámbito cultural de El Corte Inglés. Lleno de maravillosas recomendaciones sobre dónde comer.

Tenemos en Valencia a Belén Junco, ex directora de la revista Hola, presentando su última novela, «La digna heredera», que empiezo ya a leer y les contaré como siempre en mi Instagram @gadeafitera lo que me ha parecido (tienen ahí un montón de recomendaciones lectoras, por si tienen dudas de que libro regalar estas navidades).

No se pueden perder el musical ‘Los chicos del coro’ en el Teatro Olympia, una maravilla, y si tienen niños pequeños los pueden llevar a ver allí también ‘Garfio y la isla del tesoro’, que seguro lo disfrutarán muchísimo.