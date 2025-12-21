Óbito
Muere el actor William Rush a los 31 años de edad
Su madre, la actriz británica Debbie Rush, es conocida por su participación en la serie 'Coronation Street'
EP
El actor William Rush ha fallecido a los 31 años. Ha sido su madre, la actriz británica Debbie Rush, conocida por su participación en la serie 'Coronation Street', quien ha confirmado la triste noticia.
A través de sus redes sociales, la actriz emitía un comunicado informando que "nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre" y asegurando que "como familia estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos".
Además, informaba que William "nos dio el regalo más preciado incluso en nuestro momento más difícil al ser donante de órganos", ya que "ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final" y destacaba que "su bondad y amor siempre formarán parte de su legado".
"Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones", sentenciaba.
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio
- Un niño herido tras el desprendimiento de una cornisa en València
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Hemos plantado chiringuitos del siglo XXI en una playa del siglo XX. El paseo necesita una intervención
- Comienza la 'plantà' de los nuevos chiringuitos modulares en la Malva-rosa
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas