El IVAM busca crear 'cantera'
Propone a las familias con bebés un nuevo espacio de juego donde experimentar con la percepción lumínica
El IVAM propone un nuevo espacio gratuito de juego libre para experimentar con la percepción lumínica dirigido a la primera infancia (de 0 a 4 años). La instalación, que estará abierta hasta el 4 de enero, utiliza la pedagogía de la luz como fondo para acercar la colección del IVAM al público familiar a partir de la conexión con las exposiciones ‘Kara Walker. Burning Village’ y ‘Habitar las sombras’.
La instalación lúdico-artística, diseñada por Sara San Gregorio, propone distintos juegos de luz compuestos por unas mesas organizadas a diferentes alturas que cuentan con dispositivos lumínicos. Las piezas de juego generan una atmósfera específica que anima a los bebés a explorar con luces, sombras, reflejos, volúmenes o construcciones.
El ‘Racó de llum’ incluye en el propio espacio la proyección de ‘Las aventuras del príncipe Achmed’ (1923-1926), gracias al préstamo del Goethe-Institut. Se trata del primer largometraje de animación de la historia del cineambientado en las historias de ‘Las mil y una noches’. Su autora,Lotte Reiniger, utiliza la técnica del papel recortado, con una clara inspiración en el teatro de sombras.
El ‘Racó de llum’ se enmarca en la línea de trabajo con la que el IVAM busca integrar a la primera infancia en el entorno del museo, ofreciendo una alternativa de ocio cultural para las familias y permitiendo la conciliación. Con esta iniciativa el museo reivindica ser un espacio de juego, exploración y sorpresa, y permite el acceso a la cultura desde edades tempranas.
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Nuevo carril bici en València: casi 4 kilómetros que conectan cinco barrios
- Ni La Bruixa d'Or ni Doña Manolita: Esta es la administración de lotería de Valencia donde más veces ha tocado 'El Gordo'
- Catalá-Mompó: intrahistoria de una bronca política dentro del PPCV
- Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad