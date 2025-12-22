Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IVAM busca crear 'cantera'

Propone a las familias con bebés un nuevo espacio de juego donde experimentar con la percepción lumínica

Apertura de “El rincón de luz del IVAM / © Miguel Lorenzo IVAM

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

El IVAM propone un nuevo espacio gratuito de juego libre para experimentar con la percepción lumínica dirigido a la primera infancia (de 0 a 4 años). La instalación, que estará abierta hasta el 4 de enero, utiliza la pedagogía de la luz como fondo para acercar la colección del IVAM al público familiar a partir de la conexión con las exposiciones ‘Kara Walker. Burning Village’ y ‘Habitar las sombras’.

El rincón de luz en el IVAM / ©Miguel Lorenzo IVAM

La instalación lúdico-artística, diseñada por Sara San Gregorio, propone distintos juegos de luz compuestos por unas mesas organizadas a diferentes alturas que cuentan con dispositivos lumínicos. Las piezas de juego generan una atmósfera específica que anima a los bebés a explorar con luces, sombras, reflejos, volúmenes o construcciones.

El rincón de luz en el IVAM / ©Miguel Lorenzo IVAM

El ‘Racó de llum’ incluye en el propio espacio la proyección de ‘Las aventuras del príncipe Achmed’ (1923-1926), gracias al préstamo del Goethe-Institut. Se trata del primer largometraje de animación de la historia del cineambientado en las historias de ‘Las mil y una noches’. Su autora,Lotte Reiniger, utiliza la técnica del papel recortado, con una clara inspiración en el teatro de sombras.

El rincón de luz en el IVAM / ©Miguel Lorenzo IVAM

El ‘Racó de llum’ se enmarca en la línea de trabajo con la que el IVAM busca integrar a la primera infancia en el entorno del museo, ofreciendo una alternativa de ocio cultural para las familias y permitiendo la conciliación. Con esta iniciativa el museo reivindica ser un espacio de juego, exploración y sorpresa, y permite el acceso a la cultura desde edades tempranas.

