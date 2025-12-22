Literatura
Máximo Huerta presenta novela en enero sobre memoria, identidad y vínculos familiares
En 'Mamá está dormida' (Planeta, 2025) , una revelación inesperada de una madre a su hijo promueve un viaje físico y emocional en busca de los orígenes y de respuestas ocultas durante décadas
Una revelación inesperada pone en marcha un viaje físico y emocional en la nueva novela de Máximo Huerta, una historia íntima protagonizada por una madre y un hijo enfrentados a los límites de la memoria y a las verdades que pueden cambiar una vida entera. Así, Planeta publica 'Mamá está dormida', el último trabajo del autor que se presentará el 31 de enero en La librería de Doña Leo, propiedad del escritor.
Aurora comienza a perder los recuerdos y, en medio de esa fragilidad, lanza una pregunta que lo descoloca todo: «¿Y tu hermano, dónde está?». Su hijo, de 53 años, siempre ha creído ser hijo único. La duda se abre paso entre la posibilidad de una alucinación y la sospecha de un secreto familiar oculto durante décadas. ¿Qué pesa más: los recuerdos difusos de una madre enferma o las certezas que emergen en medio del conflicto?
Para encontrar respuestas, madre e hijo emprenden un viaje en autocaravana junto a su vieja perrita hasta Vera de Bidasoa, un pequeño pueblo entre montañas donde Aurora vivió su juventud, marcada por la rígida y opresiva Sección Femenina. El trayecto se convierte en una exploración del pasado, de los vínculos familiares y de las renuncias que impone el tiempo.
La novela es una historia emotiva sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares. Ratifica la capacidad de Huerta para aborda los afectos, la identidad y la nostalgia con una mirada sensible y cercana.
Escritor y librero
Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) es escritor y periodista, autor de una amplia y reconocida trayectoria literaria. Entre sus novelas destacan La noche soñada —Premio Primavera de Novela 2014— y Adiós, pequeño, galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2022, además de títulos como Una tienda en París, Firmamento o París despertaba tarde. En 2023 inauguró La Librería de Doña Leo en Buñol, convertida en un espacio cultural de referencia. Allí será donde haga su primera firma de libros el próximo 31 de enero.
