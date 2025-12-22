El segundo premio del Gordo 'premia' a un grupo especial de la Policía

El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído de forma íntegra en la calle Barquillo de la capital, repartiendo un total de 247,5 millones de euros. El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo. De los 125.000 euros de premio, un 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 euros es retenido por Hacienda, por lo que el ingreso neto por décimo es de 108.000 euros.

Precisamente en la calle Barquillo se encuentra la BAC, la Brigada de Análisis de Casos, un grupo especial de la Policía Nacional dedicada a esclarecer casos de alta dificultad. La BAC es el equipo sobre el que gira la trama de ficción nacida de la mente de Carmen Mola, el seudónimo en el que se escondían Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, ganadores del Premio Planeta 2021 por La Bestia. La BAC está capitaneada por Elena Blanco, la inspectora que se ve inmersa en un espiral de asesinatos, incluida la desaparición de su propio hijo.

El Gordo

Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo , con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los premios de la Lotería de Navidad más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.