Las artes escénicas piden cambios "urgentes y profundos" a la consellera Ortí tras la remodelación del Consell

Diez asociaciones de las artes escénicas y la gestión cultural de la Comunitat Valenciana han publicado una carta abierta dirigida a la nueva consellera de Cultura y Deporte, Carmen Ortí Ferre, y a la secretaria autonómica, Marta Alonso, que accedieron al departamento hace unas semanas de la mano del nuevo presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Aprovechando la remodelación del gobierno, las entidades que trabajan en el sector han pedido una reunión lo antes posible con Ortí para abordar la necesidad de cambios "profundos y urgentes" que necesitan las políticas públicas en materia de cultura.

En el documento, las asociaciones muestran su malestar por la "evidente falta de diálogo" que se ha mantenido entre las asociaciones y Cultura, con el agravante de haberse sentido ignorados cuando se ha intentado hacer alguna aportación a la estrategia cultural.

Se resumen de nuevo los principales escollos que el sector arrastra con la gestión de la Generalitat desde hace años: el papel del Institut Valencià de Cultura (IVC), la programación del Circuit Cultural Valencià y la lentitud en la asignación de ayudas y subvenciones que garanticen la supervivencia de asociaciones y compañías.

Califican el trabajo del IVC como "muy deficiente". "Su estructura es frágil y cuenta con un presupuesto y personal insuficiente, su política de fomento y promoción deja mucho que desear ya que se ha reducido la producción y la exhibición pública de compañías valencianas, así como la duración en cartel y el tamaño de las compañías participantes, perdiendo los profesionales valencianos visibilidad y empleo", señalan. Ponen como ejemplo que el Teatro Principal haya estado más de un año sin programación de ninguna compañía valenciana, lo que consideran que evidencia "una escasez de producciones públicas valencianas y un menosprecio en la retribución a las compañías valencianas".

Un Circuit Cultural que no recoge las necesidades

Estas críticas también se dirigen al proyecto del Circuit Cutural Valencià, donde ni se ha contado con un consenso con el sector ni se ha permitido opinar a los profesionales, que como se ha denunciado desde algunas asociaciones, "no recoge sus necesidades", ya que no tienen en cuenta sus propuestas sobre el catálogo, calendario o modelo organizativo del Circuit.

En cuanto a las ayudas públicas, alertan de que las subvenciones al fomento del sector se publican, resuelven y abonan "tarde y mal", lo que genera "incertidumbre y precariedad". Según explican, esta situación hace inviable que compañías y profesionales puedan tener una planificación, lo que aboca a muchas de ellas a tener que pedir financiación a través de préstamos, teniendo en cuenta que el criterio que se aplica "desprotege a los más débiles".

Protesta de profesionales del teatro contra el IVC el pasado diciembre. / Europa Press

A estos hechos concretos se añade la inexistencia de un plan estratégico que recoja unas líneas claras de gestión de las instituciones culturales y asociaciones valencianas. Para las diez asociaciones firmanes, se caracteriza "por la incerteza", lo que fuerza a abrir una nueva etapa de diálogo directo y escucha permanente entre la conselleria y las artes escénicas.

Las asociaciones profesionales de artes escénicas y gestión cultural esperan que el compromiso que anunció la consellera de Cultura el pasado viernes en les Corts de reforzar el diálogo y seguir trabajando en el apoyo directo al sector sean algo más que buenas palabras de presentación, ya que a su parecer, "el discurso proyectó una situación cultural bastante alejada de la realidad que viven sus profesionales".

Las asociaciones firmantes

Por ello desde la AAPV (Actores y Actrices Profesionales Valencianos), ADVAEM (Asociación Valenciana de Distribuidoras y Distribuidores profesionales de Artes Escénicas y Música), Comitè Escèniques (creadores y creadoras de artes escénicas), APdCV (Asociación de Profesionales de Danza de la Comunidad Valenciana), AVEET (Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales), AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza), FETI (Federación de Espacios Teatrales Independientes de la Comunitat Valenciana), Gestió Cultural (Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura), PROART (Profesionales de Artes Escénicas de Castelló y Comarcas) y APCCV (Asociación de Profesionales de Circo de la Comunitat Valenciana) reclaman a la consellera una reunión urgente ante el crítico momento que sufren las asociaciones y profesionales, tras un continuo empeoramiento del sector y una clara ausencia de diálogo y colaboración de los responsables del gobierno autonómico y la industria de las artes escénicas y al gestión cultural valencianas.