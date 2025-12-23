Díez Climent se reúne con la Hispanic Society para desatascar la llegada de los Sorolla a València

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Presidencia, Juan Luis Díez Climent, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la Hispanic Society of America (HSA) en la que se habría abordado el futuro de la subsede que la institución estadounidense proyecta abrir en València para exhibir más de 220 obras de Joaquín Sorolla.

El encuentro, confirmado a Levante-EMV por el propio Consell, se convocó, según fuentes del gobierno autonómico, con el objetivo de “establecer sinergias” con la Hispanic Society en “temas de cultura”. Desde la Generalitat se limitaron a señalar que “cuando haya que comunicar algo más concreto, se hará”.

Con recurso y sin contrato

La reunión se produce en un momento clave para el proyecto. El plan para transformar el Palacio de las Comunicaciones en un espacio museístico para la exposición permanente de más de 220 obras de Sorolla, propiedad de la HSA, a cambio de un canon anual de 1,15 millones de euros por parte de la Generalitat, se encuentra actualmente a la espera de una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ha suspendido cautelarmente la licitación del contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación de la antigua sede de Correos.

Además, aunque el acuerdo marco para la creación del nuevo espacio museístico se firmó el pasado mes de julio, sigue pendiente la formalización del contrato de préstamo de las obras, un documento clave que debe concretar aspectos como la posible actualización anual del canon o las condiciones exactas de la cesión. Sin este contrato, los cuadros no podrán trasladarse a València ni la Hispanic Society percibirá cantidad alguna.

El calendario previsto por ambas partes contempla que la transformación del edificio -con un presupuesto inicialmente estimado en 17,1 millones de euros- esté finalizada a finales de 2026 o principios de 2027, una previsión que podría verse comprometida por la paralización del procedimiento. Si el TACRC estimara finalmente las alegaciones presentadas por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, la Generalitat tendría que reiniciar la licitación desde cero.

Alternativas al Palacio de las Comunicaciones

En este contexto, la reunión mantenida este lunes por Díaz Climent -en la que también ha participado la nueva secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso- podría haber servido para explorar alternativas, como la posibilidad de exhibir algunas de las obras de Sorolla en València o incluso en otros puntos de la Comunitat Valenciana antes de que el Palacio de las Comunicaciones esté listo.

De hecho, uno de los puntos del acuerdo marco que firmaron en julio el entonces "president" Carlos Mazón y el director de la HSA, Guillaume Kientz, establece que la cantidad de 1,15 millones de euros en concepto de cuota es por el préstamo para la exhibición de las obras de arte en la antigua sede de Correos en València “o, en su caso, con carácter temporal, en otros espacios con anterioridad a su exhibición en el Espacio Expositivo”.

El acuerdo establece que se facilitará la realización de exposiciones temporales de obras de Sorolla o de otros artistas, “bien en el Espacio Expositivo o en otros recintos adecuados para la exhibición de obras de arte, preferentemente en el territorio de la Comunitat Valenciana”. Es decir, el acuerdo que firmó Mazón con el director de la HSA no impone una exclusividad absoluta e inmediata del Palacio de las Comunicaciones como único lugar de exhibición y, aunque es “preferente”, ni siquiera tiene por qué ser en la Comunitat Valenciana.

La forma de gestión

Por el momento, la Generalitat ya ha seleccionado las obras y bocetos que se habrían de exhibir en la futura sede, pero el proyecto sigue sin despejar incógnitas relevantes, como el modelo de gestión del museo o el coste total de la operación, que incluirá no solo el canon anual, sino también los gastos de funcionamiento, transporte, seguros y adecuación del edificio.

También se podría haber tratado en la reunión de este lunes la forma en la que se gestionará este Museo Sorolla. El acuerdo marco establece que se hará a través de una fundación específica promovida por la Generalitat, cuya finalidad principal será la gestión integral del futuro centro y que asumirá la puesta en marcha y el funcionamiento del espacio, garantizando los estándares museísticos, la conservación y seguridad de las obras, la viabilidad económica del proyecto y la coordinación institucional. En esta fundación podría participar de la propia Hispanic Society y también se contempla la posible incorporación del Ayuntamiento de València y la Diputación.

Aun así, la gestión operativa del espacio se realizará mediante un operador autorizado -la empresa Light Art Exhibitions-, impuesto por la HSA y aceptado por la Generalitat, que se encargará del diseño y montaje de las exposiciones, la programación cultural, la venta de entradas, el mantenimiento, la seguridad y los servicios asociados, como la tienda y la cafetería. Además, un comité académico que contará con la participación de Blanca Pons Sorolla, nieta del pintor, velará por la calidad y el rigor del programa expositivo y de las actividades culturales, asegurando una gestión profesional y alineada con los estándares de un museo de primer nivel.

Confianza en Díaz Climent

Pese a las dudas acumuladas y al retraso en la ejecución, la HSA parece mantener su confianza en el proyecto. En este sentido, el hecho de que la reunión se haya celebrado con el propio vicepresidente segundo del Consell se interpreta como una señal de continuidad política. Díez Climent, que fue director general de Proyectos Estratégicos antes de asumir la conselleria de Presidencia, fue el encargado de los primeros contactos entre la Generalitat y la Hispanic Society para impulsar la llegada de los “sorolla” a València.