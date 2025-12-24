El museo Miquel Navarro estará listo a finales de enero

La Fundación Miquel Navarro se inaugurará, con casi total probabilidad, a finales de enero. Tras un nuevo retraso, fuentes del Ayuntamiento de Mislata confirman a este diario que se están ultimando trabajos de montaje que estaban todavía pendientes y que han demorado una vez más la inauguración, que todo indicaba que se produciría antes de Navidad.

Así, el museo podría abrir las puertas al público de manera oficial en algo más de un mes, una vez hayan concluido las obras de adecuación y rehabilitación de lo que es el taller del propio Navarro, que convivirá ahora con una parte expositiva y otra para realizar talleres. Lo que es seguro es que València contará en 2026 con un nuevo museo que girará en torno a la obra del autor nacido en Mislata en 1945.

El objetivo es preservar, difundir y poner en valor el legado del reconocido escultor mislatero. Para ello, la Diputación de València subvencionó las obras de remodelación de su estudio para hacerlo accesible al público con una subvención directa de 676.000 euros. Además, en el último presupuesto de la corporación provincial, la Fundación contó con 75.000 euros de otra línea de ayudas para la realización de actividades divulgativas de la obra.

Se trata de un conjunto arquitectónico protagonizado por una gran nave situada en el barrio de la Morería de Mislata, en pleno casco histórico. El proyecto de adaptación de las instalaciones lo ha transformado en un espacio museístico con patio, zonas expositivas y el histórico estudio de Navarro, todo a cargo del estudio Nebot Arquitectos.

Entre las actuaciones realizadas destacan la consolidación estructural del edificio, con especial atención a la restauración de muros, cubiertas y elementos constructivos originales, así como la rehabilitación de los espacios interiores donde el artista desarrolló buena parte de su obra. Estas salas, cargadas de historia y memoria artística, han sido cuidadosamente acondicionadas para su apertura al público, permitiendo visitas guiadas y actividades culturales.

Asimismo, se han realizado mejoras significativas en materia de accesibilidad y seguridad, garantizando que cualquier visitante pueda recorrer el espacio con comodidad. También se han incorporado sistemas de iluminación expositiva y vitrinas de conservación, preparando el entorno para albergar tanto obra permanente como exposiciones temporales.La reforma también permitirá que este museo sea la sede de la fundación que lleva el nombre del artista.

Bielsa y Natàlia Enguix, en la visita al Museo Miquel Navarro de Mislata. / Abulaila

Obras avanzadas en abril

Los retrasos en la apertura son casi ya una dinámica en el proyecto. Aunque las últimas declaraciones institucionales aseguraron que se abriría antes de Navidad, lo cierto es que en abril se realizó una visita del alcalde Carlos Fernández Bielsa junto con la vicepresidenta primera de la diputación, Natàlia Enguix, de Ens Uneix , para comprobar el estado de las obras, que estaban más que avanzadas.

Ese fue el último encuentro entre ambas instituciones porque después, el 30 de octubre, se comunicó a la diputación que quedaban fuera del patronato de la fundación, visibilizando la ruptura entre los bloques, ya que Bielsa es el líder de la oposición en la corporación provincial. Fuentes del consistorio aseguraron entonces que la extinción de la plaza de la diputación obedecía a la normativa vigente, y aseguraron que todos los patronos elegidos en la constitución del patronato habían cesado automáticamente por expiración del mandato para el que fueron elegidos. Una situación que no cayó bien en la Plaza de Manises.

Con el clima político algo tenso -en la financiación también participan la Generalitat y el Ministerio de Cultura-, todo apunta a que el museo podrá abrir sus puertas el próximo mes, brindando al Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, cuyas obras están expuestas en el Museo Guggenheim de Bilbao, Nueva York o el Macba de Barcelona, un espacio de investiación, educación artística y proyección internacional del arte contemporáneo desde Mislata.