La inversión de Nuria Roca
València
La presentadora Núria Roca, que pasa las navidades en València, ha invertido en tres grandes terrenos rústicos en la sierra de Gredos, un refugio, según Vanitatis, pensado para disfrutar de tiempo en familia. La periodista de laSexta y su marido, el ganador del premio Planeta Luis del Val, se dejaron ver el día de Nochebuena por el centro de València. Además de pasear y fotografiarse ante el Miguelete en la Plaza de la Reina, visitaron junto a la familia el Centro de Arte Hortensia Herrero.
la pareja compartió en redes una imagen del menú de Nochebuena que estaba compuesto, entre otros manjares, por carabineros, langostinos y cigalas, una amplia selección de quesos y una ensalada de col lombarda.
