Lo más leído en las bibliotecas de València

El suspense o la novela policíaca, los géneros más solicitados

Biblioteca pública de València, situada en la calle Hospital

Redacción Levante-EMV

València

El suspense, la novela policíaca, la ficción ambientada en tiempos de guerra y la recreación social y literaria del entorno y de València han sido los géneros más leídos este año en las bibliotecas de València. En cuanto a la literatura juvenil e infantil, el cómic, la animación, el terror y la fantasía han sido las opciones favoritas de los lectores más jóvenes.

En literatura en castellano para adultos, lo más leído ha sido 'La asistenta'; 'El niño que perdió la guerra'; y 'Victoria'. En literatura en valenciano para adultos, lo más reclamado ha sido 'La promesa dels divendres; 'Noruega'; y 'Les cendres a la piscina'. En infantil en castellano, lo más leído ha sido '¿Dónde está Bluey?'; 'La elefanta que vino a cenar'; y 'El capitán Calzoncillos: el ahora a todo color Capitán Calzoncillos y la furia de la mujer superlástica'. En infantil en valenciano, se ha leído 'Una casa de por'; 'Unicornia: una festa de pijames'; y 'Ens tractem bé'.

En literatura juvenil en castellano, 'Polican 12. El pestazo escarlata'; 'El club de cómic Chikigato'; y 'Boni vs Mono'. Y en juvenil en valenciano, 'Pluto Rocket. Arriba a la ciutat'; 'Ni ho somiis, Goa'; y 'Les noves històries dels dinosaures'.

TEMAS

