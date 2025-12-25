Muere Pat Finn, actor de Friends y The Middle, a los 60 años tras una larga lucha contra el cáncer

El actor estadounidense Pat Finn, conocido por sus apariciones en series de éxito como Friends, Seinfeld o The Middle, ha fallecido a los 60 años tras años de lucha contra el cáncer, según ha informado su familia. El intérprete murió en su domicilio de Los Ángeles, acompañado por sus seres queridos.

Finn fue diagnosticado de cáncer de vejiga en 2022. En un primer momento, el actor logró superar la enfermedad, pero meses después sufrió una recaída que derivó en metástasis, según confirmaron fuentes cercanas.

Tras conocerse la noticia, numerosos compañeros del mundo de la interpretación han expresado públicamente sus condolencias. El cómico Jeff Dye lo recordó como “un amigo” con un sentido del humor excepcional, mientras que el actor Richard Kind destacó su carácter amable, su cercanía y su constante disposición a ayudar a los demás.

Aunque nunca fue una gran estrella mediática, Pat Finn construyó una sólida carrera como actor secundario, con papeles reconocibles en algunas de las comedias más populares de la televisión estadounidense entre los años noventa y dos mil. Su personaje más recordado fue Bill Norwood en The Middle, serie en la que participó de forma recurrente durante ocho temporadas.

Además de su trabajo en pantalla, Finn fue actor de improvisación y docente, ejerció como profesor adjunto en la Universidad de Colorado y formó parte del grupo de improvisación Beer Shark Mice. Su familia ha subrayado su faceta como mentor y su implicación con los alumnos.

El actor deja esposa, Donna, tres hijos y una amplia familia, además del reconocimiento de compañeros y espectadores que lo recuerdan como una figura imprescindible en la trastienda de la comedia televisiva estadounidense.