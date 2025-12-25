Revolución tecnológica en el campo: Avanterra y John Deere presentan las claves de la agricultura 4.0 para cultivos leñosos
De la pulverización inteligente al primer tractor 100% eléctrico, descubre cómo la digitalización y la automatización están transformando la rentabilidad de las explotaciones de alto valor
Avanterra ha celebrado una jornada técnica exclusiva diseñada para transformar la gestión de los cultivos leñosos. El evento sirvió como escaparate para las soluciones de maquinaria inteligente más avanzadas del mercado, donde la automatización y el uso de datos se presentan como los pilares fundamentales para garantizar una agricultura de precisión eficiente, sostenible y altamente rentable en sectores como el olivar, el viñedo y los frutos secos.
Soluciones de vanguardia para la protección de cultivos
Durante el encuentro, los asistentes pudieron comprobar cómo la tecnología de John Deere optimiza el uso de insumos. Entre las innovaciones más destacadas figuran:
- Smart Apply: Un sistema de pulverización inteligente que, mediante sensores avanzados, detecta el volumen real del cultivo para ajustar la aplicación de fitosanitarios. Esta tecnología permite un ahorro de producto significativo y reduce la deriva, protegiendo el medio ambiente.
- Atomizador autónomo GUSS: La vanguardia en robótica agrícola. Este equipo permite realizar tratamientos sin operario a bordo, maximizando la seguridad y garantizando una aplicación uniforme en las parcelas más complejas.
La digitalización como eje de la rentabilidad
La gestión de datos ocupó un lugar central con la presentación de Yield Documentation para Cultivos Especiales. Esta herramienta permite a agricultores y asesores analizar la variabilidad del rendimiento en tiempo real.
Gracias a la integración con el Centro de Operaciones de John Deere, es posible generar mapas de prescripción precisos. Estos datos son vitales para las fases de fertilización y cuidado del cultivo, impulsando una gestión de recursos basada en información real y no en estimaciones.
John Deere E-Power: El primer tractor 100% eléctrico
El broche de oro de la jornada fue la presentación del prototipo John Deere E-Power. Este tractor eléctrico está diseñado específicamente para trabajar en frutales y viñedos, ofreciendo:
- Autonomía de hasta 6 horas y potencia de 120 hp.
- Cero emisiones y una reducción drástica de los niveles de ruido.
- Compatibilidad total con los aperos actuales y menores costes de mantenimiento.
Actualización de conectividad JDLink
Avanterra recuerda a todos los usuarios que, a partir del 31 de enero de 2026, los módems JDLink™ 2G y 3G dejarán de funcionar en Europa. Para evitar la pérdida de datos de mantenimiento, localización y soporte remoto, es imprescindible actualizar a la conectividad 4G.
Promoción Especial: Aprovecha el Pack Essentials por 3.980 € + IVA, que incluye señal SFRTK gratuita durante el primer año para garantizar la máxima precisión en tu explotación.
Un paso decisivo hacia el campo del mañana
La jornada organizada por Avanterra reafirma que el futuro de los cultivos leñosos pasa inevitablemente por la adopción de tecnologías limpias y sistemas conectados. La combinación de maquinaria autónoma, motores eléctricos y analítica de datos no solo mejora el balance de resultados del agricultor, sino que posiciona al sector español a la vanguardia de la agricultura inteligente global.
