Música
Loquillo lleva el rock clásico al Roig Arena en el último concierto del año del recinto
La gira “Corazones Legendarios” repasa los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones
“El rompeolas”, “En las calles de Madrid” y “Cadillac solitario” son algunas de las canciones que han formado parte del concierto
A punto de cumplir cinco décadas sobre los escenarios, Loquillo ha demostrado que autenticidad continúa siendo única. Alrededor de las nueve de la noche, el catalán se ha subido al escenario del Roig Arena en el que es el último concierto del año que acoge el recinto valenciano. El concierto, enmarcado en la gira “Corazones Legendarios”, ha arrancado con un tema mítico de la Movida Madrileña como es “En las calles de Madrid”, para seguir con otros de la década de los 2000 como “Línea clara” o “Sol”. Precisamente eso ha sido el concierto: un viaje por el tiempo a través de clásicos con un sonido renovado.
Durante las casi dos horas de puro rock español, el público ha coreado junto al artista temas como “Memoria de jóvenes airados”, “El ritmo del garaje” o “Rock and roll actitud”. Uno de los momentos más enérgicos del concierto ha llegado con “El rompeolas”, una de las canciones más conocidas del artista y en cuya interpretación le han acompañado los miles de asistentes al recital.
Sobre el escenario, donde estaba colgada una camiseta del Valencia Basket personalizada con el nombre de Loquillo, el cantante ha interrumpido el concierto para dirigirse al público -“algo que no suelo hacer”, ha destacado-. El cantante ha recordado sus años de servicio militar, época en la que jugó en un equipo de baloncesto con un compañero al que le recomendó “entrenar”. ”Esa persona se llama Pedro Martínez, y la tenéis en Valencia, es el mejor entrenador de Europa”, ha afirmado sobre el entrenador de Valencia Basket.
El tramo final del concierto ha encadenado tres de los clásicos que consolidaron a Loquillo como estrella del rock y que, en esta noche, lo han vuelto a reafirmar como tal: “Feo, fuerte y formal”, “Rock and roll star” y “Cadillac solitario”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Los más de 200 litros por metro cuadrado en 20 horas cortan caminos en la Safor
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en València
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"
- Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado