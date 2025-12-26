El Museo Benlliure muestra por primera vez el retrato de Rafael Pastor tras su reciente restauración
La obra de Benlliure data de 1909 y está valorada en 9.000 euros. Fue donada el año pasado por Carmen Gemma Pastor al Ayuntamiento de València para que se exhibiera con el resto de fondos del museo municipal
La Casa Museo Benlliure suma a su exposición permanente el 'Retrato de Rafael Pastor González', obra del pintor valenciano José Benlliure Gil y valorada en 9.000 euros. El cuadro, recientemente restaurado, fue donado en junio de 2024 por Carmen Gemma Pastor Estevan al Ayuntamiento de València y se muestra ahora por primera vez al público.
Se trata de un retrato de tres cuartos que presenta al protagonista en actitud relajada, sentado en un sillón de cuero, ligeramente ladeado, mirando hacia el espectador y fumando un cigarro. La pintura fue realizada en 1909, fecha que se deduce de la dedicatoria existente en el ángulo superior derecho: “A Rafael Pastor,su amigo José Benlliure. 1909”.
El cuadro puede relacionarse con otros retratos burgueses realizados de encargo por José Benlliure a comienzos del siglo XX, como el 'Retrato del fotógrafo Valentín Pla', fechado en 1904 e igualmente conservado en la Casa Museo Benlliure. Aunque de ejecución menos vibrante,la obra añade,sin duda, un nuevo atractivo al museo municipal.
“Con la adquisición y la restauración del 'Retrato de Rafael Pastor González', reforzamos la colección de retratos de la Casa Museo Benlliure, centrada, salvo alguna notable excepción, en el entorno familiar del propio artista, lo que permite, además, ilustrar un período de la Historia de nuestra ciudad a través de uno de sus protagonistas”, ha manifestado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.
Médico y rector de la Universitat de València
Rafael Pastor González fue un médico, catedrático de medicina y rector de la Universitat de València entre los años 1916 y 1927. Hombre culto, estuvo particularmente bien relacionado con compañeros del mundo académico y con lo más granado del ambiente artístico local y llegó a reunir una pequeña colección de cuadros de pintores de la talla de José Benlliure, Luis Beut o Enrique Saborit, entre otros.
La relación de Rafael Pastor con José Benlliure está documentada a través de las cartas que se conservan en el archivo de la Casa Museo Benlliure desde 1908, aunque al parecer ésta debió iniciarse a finales del siglo XIX. El trato entre ambos se intensificó durante el período de su rectorado, a partir de 1916, durante el cual se llevaron a cabo en los claustros de la Universidad las exposiciones de “La Juventud Artística Valenciana”, cuyo comité directivo estaba precisamente encabezado por José Benlliure y por Joaquín Sorolla.
