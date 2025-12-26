Sir Mark Elder dirige la 'Quinta' de Mahler y 'La infancia de Cristo' de Berlioz para dar la bienvenida a 2026

El Palau de les Arts Reina Sofía tendrá a Sir Mark Elder como protagonista absoluto de la actividad sinfónica durante los primeros meses de 2026, con dos obras inéditas para la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV): la 'Quinta sinfonía' de Gustav Mahler y el oratorio 'La infancia de Cristo' de Hector Berlioz.

El maestro británico ha sido el encargado de clausurar las celebraciones del XX aniversario de Les Arts en 2025 con unas aplaudidas funciones de 'Luisa Miller', el primer título de ópera que ha dirigido en València el flamante nuevo titular de la OCV. Tras su incursión operística, se adentra ahora en dos de sus compositores fetiche, con los que ha rubricado algunas de las páginas más memorables de su exitosa carrera.

Sir Mark Elder se encuentra ya inmerso en los ensayos de la primera gran cita sinfónica del año, que tendrá lugar el próximo 3 de enero de 2026 en el Auditori, en la que la OCV abordará por primera vez una de las obras capitales del repertorio: la Quinta de Mahler.

Mahleriano de referencia, el titular de Les Arts sobresale como uno de los intérpretes más apreciados de la más célebre de las sinfonías del compositor bohemio, indisociable ya del acervo cultural europeo. Su Adagietto ha trascendido el ámbito sinfónico para convertirse en un icono del duelo y la contemplación, que Luchino Visconti inmortalizó de forma magistral en su aclamada 'Muerte en Venecia'.

Sir Mark Elder sustituye en este concierto a Philippe Jordan que se ha visto obligado a cancelar su debut en València por motivos de salud.

En febrero, Berlioz

Los melómanos tienen otra cita imprescindible en el mes de febrero con una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral todavía inédita en Les Arts: 'La infancia de Cristo' de Hector Berlioz, que la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat interpretarán el 6 de febrero de 2026 en el Auditori de Castelló y un día después, el sábado 7, en el Auditori de Les Arts.

La carrera de Elder está indisolublemente vinculada a Hector Berlioz. Reconocido de forma unánime como el gran referente del compositor francés de las últimas décadas, el director musical de Les Arts está considerado el legítimo heredero de la saga de grandes berliozianos británicos como Thomas Beecham o Colin Davis.

'La infancia de Cristo' ,oratorio para solistas, coro, órgano y orquesta, es una de las páginas más fascinantes del catálogo de Berlioz, que legó una conmovedora invitación al recogimiento de sublime belleza y profunda espiritualidad en este recorrido por los primeros años de vida de Jesús de Nazaret: desde el sueño de Herodes hasta el refugio de la Sagrada Familia en Sais.

La partitura cuenta con pasajes icónicos que gozan de entidad propia en el repertorio como el ‘Coro de los pastores’, que permitirá al Cor de la Generalitat protagonizar uno de los momentos más emotivos del concierto.

'La infancia de Cristo' no se escucha en la ciudad de València desde 1964, año en que el Orfeón Universitario estrenó en España el oratorio junto con la orquesta municipal de la ciudad bajo la batuta de José María Franco Gil.