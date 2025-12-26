Sorolla visto por los niños
La Fundación Bancaja ofrece talleres didácticos gratuitos, donde los alumnos exploran la obra de Joaquín Sorolla
Todo parte de una pregunta: "¿Son de verdad?". Y de una respuesta: "Piénsalo". Una capacidad de asombro que acompaña a los niños mientras recorren la exposición Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla. Una visita didáctica en la que el personal de la Fundación Bancaja introduce al alumnado en la técnica y estilo de Joaquín Sorolla para explicarles y mostrarles las características que distinguen su obra: el uso de la luz, el color vibrante, las pinceladas sueltas y los temas costumbristas y paisajísticos que lo hacen único.
Durante la visita, el alumnado participa activamente identificando estas características en cuadros concretos, mientras se le proporciona información adicional y anécdotas. El recorrido se plantea como un juego de detectives con un reto de observación y descubrimiento, fomentando la mirada crítica, la atención a los detalles. Porque, as obras maestras de Joaquín Sorolla se convierten en la Fundación Bancaja en un canal de expresión y educación artística en los talleres didácticos para escolares que la entidad desarrolla en torno aque puede visitarse en la sede de Plaza Tetuán.
El taller, de carácter gratuito, está dirigido a alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachiller y la actividad incluye tanto un recorrido dialogado por la exposición como una práctica creativa, una propuesta de las que disfrutarán hasta enero 75 grupos integrados por un total de más de 1750 alumnos y 130 docentes.
El objetivo de la visita es acercar al alumnado al arte de Joaquín Sorolla, desarrollando la capacidad de observación, comprensión de la técnica pictórica y contextualización histórica y artística. En la sala de la actividad práctica, los escolares crean un paisaje utilizando elementos extraídos de pinturas de Sorolla como Paseo a la orilla del mar, El baño del caballo o El cavall Bernat, entre otras. Este ejercicio permite acercarse al dibujo del paisaje, dejando de lado las tonalidades y matices pictóricos.
Aprender cultura general
Maisé Baeza, docente del centro escolar Helios, participante del taller, valora ‘’la atención que despierta en el alumnado las técnicas que utilizan en el taller, que permiten a los escolares aprender cultura general además de sentirse satisfechos por las obras que se llevan a casa’’.
Otro de los centros participantes, el Colegio Santa María de El Puig, asegura que ‘’el enfoque práctico y motivador de la actividad conecta perfectamente al alumnado y fomenta la reflexión sobre el arte, la creatividad y la participación, aspectos fundamentales en el aprendizaje competencial que promovemos en el aula’’, afirma Merche Cruz Bercet, docente del centro. ‘’La visita guiada a la explicación, con una explicación amena, completa la parte práctica y aporta al alumnado una experiencia diferente y significativa, que le permite aprender de manera vivencial y relacionar los saberes con la realidad, despertando su interés por la cultura y el arte’’, añade la profesora.
