El comprador extranjero se abre paso en las librerías valencianas

Inglés, italiano, neerlandés, alemán y un sinfín de idiomas más se escuchan, cada vez con más frecuencia, por las calles valencianas. Por un lado, con su eclosión tras la pandemia, el auge turístico foráneo ha pasado de ser una novedad a una tendencia que -según los últimos registros del INE- ha dejado casi 11 millones de viajeros llegados a la autonomía hasta este octubre. Junto a ello, sin embargo, la presencia de residentes no nacidos en España también se ha disparado en enclaves como en València, donde casi uno de cada cinco empadronados procede ya de otro país. Una situación que bebe, ineludiblemente, de datos como el que expresaba el pasado verano la presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, quien destacaba que dos de cada tres contratos de alquiler en la ciudad y su área metropolitana actualmente lleva la firma de un foráneo.

Impulso para la cultura

Ambas realidades se están traduciendo en un impulso en el consumo en restaurante u hoteles, pero también en enclaves más insospechados como son todo un bastión cultural de la 'terreta', el de las librerías. Todo dentro de un ciudadano internacional que apuesta ineludiblemente por la cultura. El año pasado, sin ir más lejos, de entre aquellos que escogieron el territorio nacional para pasar sus vacaciones o como parte de un viaje de ocio, más de un 40 % -el dato más alto en el histórico- hizo al menos una visita cultural y casi uno de cada diez asistió por lo menos a un espectáculo.

La librería Soriano, en el centro de València, llena de compradores. / Francisco Calabuig

Pero ese turista -o residente ya en algún punto de la geografía valenciana- no solo se deja ver más por espacios como el Museo de Bellas Artes -donde ya representa algo más de la mitad de su público- o caminando por otros lugares históricos como La Lonja, sino que también está entrando más en los negocios de un sector que está viviendo "un momento muy dulce" como es el de las librerías independientes, que representa más de la mitad de la cuota de mercado en esa venta de libros en papel en la autonomía y que ha visto como nuevos locales han abierto recientemente en la ciudad. Lo confirma así Juan Pedro Font de Mora, presidente del Gremio de Libreros de València, quien destaca cómo esa mayor afluencia de extranjeros "se está notando" en las ventas que hacen los comercios a los que representa.

Cambio de "dos o tres años"

"Son gente que entra, se quedan asombrados y compra un libro", afirma el responsable de este sector sobre un cambio que se ha venido gestando a lo largo de estos "dos o tres últimos años". Tras ello, corrobora, no solo está ese viajero ocasional que ha venido a pasar unos días en ciudades como València. "Viene más ese extranjero que reside aquí" y que, por ejemplo, puede buscar un título en su propio idioma para adquirirlo. Son casos como el de James Jeune, llegado este año a València desde la isla británica de Jersey. Como explica a Levante-EMV, desde que se ha mudado "me he comprado tal vez dos o tres libros en tiendas del centro" de la ciudad como Soriano.

Sobre estas adquisiciones, este joven reconoce que "ahora mismo no he aprendido suficiente para leer en español, así que estoy comprando libros en ingles". No obstante, asegura que la selección de ejemplares que se ha encontrado en su idioma natal "no está mal". Unas compras que, eso sí, continuarán de cara a un periodo navideño -importante para un sector que, según Font de Mora, prevé tener "buenas ventas" este año- en el que ya tiene previsto "comprar algunos libros más y mi novia también va a coger algunos para mí".