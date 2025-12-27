Si te gusta, o no te gusta, Feliz Navidad

Tengo un amigo al que no le gusta nada la Navidad, aborrece estas fechas y desea que pasen lo más rápido posible, porque acaba hasta el pirri de los villancicos, la decoración, los anuncios de perfumes y juguetes en todas partes, el consumismo desproporcionado, y los buenos deseos de personas que le parecían francamente despreciables, y que jamás habían deseado nada bueno en su vida.

Hablando con él me decía que asistir a las comidas navideñas cada año, era para él un suplicio comparable a los tormentos del infierno, pero que este año había decidido cambiar todo eso. Se iba recluir en casa hasta que pasase todo, no asistiría a ninguna comida con su familia, y priorizaría su bienestar mental a las imposiciones sociales.

En mi cabeza llena de bolas brillantes de Navidad, espumillón, y turrón, escucharle hablar así me pareció casi una herejía, porque ¿cómo podía ser que la Navidad no le gustase ni un poco? Tomando café me habló de recuerdos dolorosos, de tensiones familiares, de ansiedad, irritabilidad, y comprendí que aislarse de estas fiestas era una forma de autocuidado para él, para evitar el malestar emocional y la hipocresía que percibía en las celebraciones.

Al final lo entendí perfectamente. La familia es algo que te viene impuesto, no la eliges y no todo el mundo tiene la suerte de tener una familia estructurada, equilibrada y llena de amor. Si lo pienso bien, en todas partes cuecen habas y en casi todas las familias hay problemas. La cuestión es cómo decides tu encarar dichos problemas: levantando un muro, conciliando, aislándote o celebrando con todos sin que te importe cómo son. Como le dije a mi amigo, lo importante es que en Navidad hagas las cosas como te hagan sentir bien a ti; lo demás es secundario.

Precisamente hablaba el otro día de cómo pasar las navidades con Carmelo Llopis Benlloch, ilustre Decano del Colegio Notarial de Valencia, y con el que estudié la carrera de derecho. Amigos desde hace muchos años (en aquel entonces yo era novia de otro notario y amigo suyo, Gaspar Peral) siento un enorme orgullo por él y todo lo que ha conseguido en estos años, gracias también al apoyo de su mujer, Mónica Martínez.

Para ellos las navidades son unas fiestas familiares y caseras, y todas las fechas señaladas las celebran en casa con la familia. El día de Nochebuena van con los niños a la feria de Navidad desde que eran muy pequeños, y después cenan en familia y van a la misa del Gallo. El día de Navidad no faltan las estrenas a los niños, y son más de Reyes Magos que de Papá Noel, escribiendo la carta todos, hasta Mike, su perro. Eso si, este año si hay un evento destacable es que esperan expectantes el final de Stranger Things (yo también!)

Si una cosa tiene Carmelo (además de una impresionante colección de Legos y que hace un pollo a la brasa riquísimo) es que es un sibarita, le gusta comer y le gusta hacerlo bien. Los panettone que compra suelen de Asencio o Torreblanca, los cachaps de Paterna, y el turrón blando de Alicante lo pueden consumir a kilos.

Por último, me contó que en el Colegio Notarial este año se ha inaugurado la Villa navideña, hecha por una persona con un 70% de discapacidad visual, que puede verse hasta el 2 de enero, un sencillo pero bonito plan para hacer en familia que les recomiendo.

Pero no todo el mundo se queda en Valencias, muchos aprovechan para escaparse, como es el caso de otro notario (parece que tengo el día muy notarial) Luis Calabuig de Leyva, y su mujer Neus Mira. A Luis lo conozco hace muchos años, porque era amigo de mi marido, y debo decir que siempre que estoy con él me rio muchísimo, pues tiene un sentido del humor imbatible.

Han aprovechado para ir a Londres (una de mis ciudades favoritas) para ver las luces y los mercadillos navideños. Curiosamente y por alguna especie de milagro, les salió un tiempo increíble, con mucho sol, y pudieron pasear por la ciudad y verlo todo. Alojados en el Savoy (qué precioso hotel), tomaron su famoso ‘afternoon tea’, además de aprovechar para ver clásicos como el Tower Bridge, el Big Ben o subir al London Eye. Todo esto me recuerda que toca ya llevar a los niños por primera vez a Londres y de paso aprovechar para hacer el tour de Harry Potter.

Otra que ha aprovechado las fiestas para escaparse fuera en familia ha sido Sonia Balselga y su marido el empresario Luis Frías, quienes pasan desde nochebuena a año nuevo en su preciosa casa de Baqueira. Aunque estas fiestas serán un poco más dolorosas este año para Sonia, ya que desgraciadamente su madre falleció, son súper familiares y les encanta pasarlas con mucha gente, de hecho en nochevieja han invitado a dos amigas tan conocidas como Andrea Villafañe y Mónica Duart con sus respectivas familias.

Mucho ojo a las navidades que se ha marcado Pedro Guillem, subdirector médico del Hospital Peset, y que me tienen loca. Ya le he dicho que el año que viene nos vamos con él por lo mejor de los mercadillos navideños de Austria y Hungría. Empezó en Viena en el Weihnachtsmarkt del Palacio de Schönbrunn, con unos puestos de artesanía exquisita, objetos de diseño, y dulces tradicionales.

Después siguió con el Art Advent en Karlsplatz, un mercadillo más creativo y urbano, tras lo que continuo viaje a Budapest, donde el Mercado Navideño de la Plaza Vörösmarty está lleno de aromas a canela, vino caliente y cocina húngara tradicional. Para terminar, nada como ver La Boheme en la Ópera de Budapest. ¿Es para apuntarse el año que viene o no? Menudo viaje más maravilloso.

Como apunte final, este año yo tendré unas navidades un poco diferentes a lo habitual, pero no por ello menos bonitas o cargadas de amor. Porque me siento profundamente afortunada de la familia que tengo, del amor y lealtad que me profesan y que espero que ellos vean que yo profeso por ellos. Nosomos todos normales, la mitad estamos medio tarados (yo la primera, para que negarlo), pero eso también es amor al final, querer a los demás como son, y no como querríamos que fuesen. Y si no nos gusta, siempre podemos hacer como mi amigo y encerrarnos cual hermitaño en casa, hasta que Mariah Carey deje de sonar…

Para mi regalar es algo maravilloso, y eso fue lo que hicimos mi madre Laura Fitera y yo, cuando reunimos en casa a un grupo de mujeres maravillosas, para entregarles una foto enmarcada de la espectacular sesión de fotos que hicimos con ellas, y de paso tomar un te con panettone, y celebrar la vida, que siempre hay mucho que celebrar. Allá estuvieron Paz Olmos, Carmen de Rosa, María José García y su hija Toti Duart, Inmaculada Sobrino y Vicente Gracia que les obsequió también con la imagen dibujada por el de su joya soñada.

Me gustaría dejarles con un espectacular descubrimiento que he hecho este año, el de una tradición maravillosa que no me gustaría que se perdiese. De forma casual (no pregunten ustedes porqué), entré en el Forn Artesà Les Netes de Rafaelet, y allí conocí a su obrador principal, Néstor Rodríguez, un chico encantador que lo lleva adelante con su madre Mamen Clemente, y me dieron a probar la pelota de Navidad, un dulce típico hecho de almendra y limón. Que espectacular fue probarlo, tengo las papilas gustativas salivando desde entonces cada vez que lo recuerdo, y he hecho ya un encargo. Les ruego que pasen y lo prueben, no les defraudará, y de paso contribuiremos a mantener una tradición deliciosa (Paula Pons toma nota)

No sé cómo pasarán ustedes estos días, si será en familia, trabajando, solos, volando en un avión, de fiesta, o en un pesquero en medio del océano. No sé si tienen una familia excepcional, o una caótica y tóxica. Sea como sea, espero que encuentren la paz en su interior, la serenidad, y el equilibrio. Feliz Navidad a todos.