Fallecimiento
Muere la mítica actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años
EFE
La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.
La protagonista de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.
Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.
Quedó para los anales el single 'J'ai t'aime... moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.
Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.
Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.
También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.
La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
- Tercera sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a readmitir a un trabajador llegado con Ribó
- Consternación en el Valencia CF : Fernando Martín, entrenador del femenino B, una de las víctimas del naufragio de Indonesia
- Así era el KLM Putri Sakinah, el barco en el que la familia valenciana fallecida iba a ver la isla de Komodo
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Transportes precisa que València no tendrá ayudas al transporte mientras no aplique la Zona de Bajas Emisiones
- Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: 'Atención porque será un día adverso