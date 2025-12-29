La apuesta feminista del IVAM

Las mujeres artistas protagonizan estas fiestas el programa expositivo del IVAM. La muestra de la fotógrafa Cristina García Rodero, la antológica de Kara Walker o la exposición instalativa de Andrea Canepa son algunas de las propuestas del museo, que se unen a las colectivas ‘Habitar las sombras’, ‘Disputa y pausa. Art i context 2025’ y ‘Atreverse a más. València antes del arte normativo. 1947-1960’. La oferta artística se completa con las muestras permanentes de Ignacio Pinazo y Julio González.

Exposición Cristina García Rodero España Oculta / IVAM

La exposición de Cristina García Rodero recoge las 157 fotografías en blanco y negro que conforman el libro ‘España Oculta’, publicado en 1989. Un trabajo antológico de la fotógrafa de Puertollano que recorrió los pueblos de España durante quince años para documentar y preservar la memoria de sus fiestas, ceremonias, ritos, tradiciones y la forma de vida de sus gentes.

Kara Walker es la protagonista de otra muestra, producida por el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), que recorre toda su trayectoria a través de 44 obras. La artista norteamericana aborda en sus obras cuestiones sobre la esclavitud, el racismo y el género utilizando siluetas recortadas en papel inspiradas en la tradición histórica de los retratos de sombras victorianos, en el teatro de sombras o en las linternas mágicas.

Exposición de Andrea Canepa / Juan García

La artista peruana Andrea Canepa, por su parte, ha creado en la galería 6 del IVAM un universo colorista donde dialogan la mitología clásica y las cosmovisiones latinoamericanas. Se trata de una instalación inmersiva concebida específicamente para esta sala en la que reflexiona sobre la percepción del tiempo.

Durante estas fechas el IVAM permanecerá abierto en su horario habitual. El 31 de diciembre el horario de apertura es de 10h a 14h. El museo estará cerrado los días 1 y 6 de enero.