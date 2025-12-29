Quince años de trabajo que se muestran al público por primera vez. El vestíbulo del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) acoge la muestra «Rituales de pastores. Canibalismo y enterramientos en la Cova del Randero», una exposición de carácter minimalista que presenta los resultados de las investigaciones desarrolladas entre 2007 y 2021 en el marco del Proyecto de Excavación Arqueológica de la Cova del Randero, en el que colaboraron la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Pedreguer.

Canibalismo por amor en Pedreguer

El espacio museístico ha presentado las principales conclusiones de unas excavaciones que permitieron documentar el primer caso de canibalismo ritual del Levante peninsular en un contexto neolítico, si bien los hallazgos más antiguos del yacimiento se remontan al Paleolítico Superior. La muestra está comisariada por Consuelo Roca de Togores y Jorge A. Soler, director del MUBAG, y estará disponible hasta noviembre del 2026.

Los comisarios explican la muestra, ya expuesta en el vestíbulo.De esta manera, este trabajo ha permitido documentar la importancia de la Cova del Randero a lo largo de la historia. Se trata de una cueva utilizada durante el Neolítico Medio como refugio de pastores, donde resguardar el ganado, y que más tarde, en el Neolítico Final, pasó a desempeñar la función de espacio funerario dentro del fenómeno de la inhumación colectiva. Uno de los hallazgos más destacados es el cráneo completo de un varó de entre 35 y 45 años, localizado en la galería más interna de la cueva.

Sin embargo, lo más relevante del yacimiento tiene que ver con restos que documentan la práctica de canibalismo infantil. Los expertos encargados del estudio hallaron restos óseos de dos niños, uno de aproximadamente siete u ocho años y otro recién nacido, que presentaban diversas marcas en la superficie de los huesos. El análisis antropológico y tafonómico reveló la presencia de cortes realizados con útiles de sílex, fracturas destinadas a la extracción de la médula y mordeduras humanas. Estas evidencias apuntan a un tratamiento específico de los cuerpos tras la muerte, compatible con prácticas de canibalismo.

Los investigadores descartan que se tratara de un canibalismo motivado por la supervivencia o la escasez de alimentos y lo interpretan, en cambio, como un rito funerario vinculado al duelo. Un acto que podría haber funcionado como una forma de gesto afectivo, de reconocimiento del vínculo con el ser querido y de expresión de un lazo marcado por el amor. De esta manera, los visitantes tendrán la oportunidad de visitar este espacio expositivo hasta noviembre del próximo año.

Estos avances, conseguidos gracias a un equipo profesional que contó con más de 90 voluntarios, han convertido la Cova del Randero en uno de los yacimientos más relevantes del Este de la Península Ibérica para abordar la habitación en cueva del Neolítico Medio (entre el 4500 y el 4000 a.C.), permitiendo reconstruir el modo de vida de grupos humanos que practicaban una economía de producción, cultivaban cereales y cuidaban rebaños, utilizando los diferentes espacios internos de la cueva para fines diversos.

Desde un refugio hasta un espacio para los muertos

Como han explicado los comisarios en la presentación, se distinguen dos fases en el uso del yacimiento. La primera corresponde al Neolítico Medio, cuando la cueva se utilizó como refugio por pequeños grupos de pastores para proteger a su ganado. Los espacios se adaptaron a distintas necesidades: la zona más externa se destinaba a los animales adultos, la galería central al ganado hembra preñada y a los recién nacidos, garantizando así la reproducción, mientras que el área más interna estaba reservada para el descanso de los pastores y para el procesamiento de la carne.

En este espacio interior se halló una fosa con un gran recipiente cerámico, que servía para cocinar, aromatizar el ambiente calentando plantas o como depósito de fuego para iluminación. Se sumaba a los descubrimientos de la segunda fase, corresponde al Neolítico Final, cuando la cueva se utilizó como espacio de enterramiento. Entre los hallazgos más destacados se encuentra el cráneo completo de un varón, localizado en la galería más interna.

Este cráneo apareció aislado, en una disposición inusual y protegido por piedras; su datación, alrededor de 3400 a.C., lo sitúa aproximadamente cuatro siglos antes del resto de los enterramientos. Además, la identificación de elementos de cierre en dos ámbitos internos permitió una conservación excepcional de objetos asociados al adorno de los difuntos y al ajuar funerario. Entre ellos se incluyen cuentas de collar, colgantes, hachas, azuelas, cuchillos de sílex, vasos cerámicos y un destacado conjunto de 17 puntas de flecha de sílex.

Más de una década de excavaciones

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, agradeció el trabajo y la investigación del equipo de expertos, voluntarios y profesionales que han colaborado durante más de una década de excavaciones en el marco del Proyecto de Excavación Arqueológica de la Cova del Randero, impulsado por la Diputación de Alicante en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Pedreguer. La muestra, ubicada en la entrada al museo, incluye un conjunto de puntas de flecha, un cráneo utilizado como reliquia, una vasija y restos de la mandíbula de un niño que evidencian el primer hallazgo de canibalismo ritual del Neolítico en la zona del levante.

El recorrido expositivo, obra de Rosa Ibiza, se refuerza con distintos recursos visuales y digitales que permiten contextualizar el yacimiento y el proceso de investigación. Entre ellos, destacan dos audiovisuales que muestran tanto las labores arqueológicas como el trabajo posterior de análisis. Además, la exposición se complementará con un catálogo monográfico y se une simbólicamente a la exposición Dénia, arqueología y museo, que muestra en todo su esplendor el rico legado arqueológico que preserva la capital de la Marina Alta.