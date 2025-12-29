El Consorci de Museus prorroga su presupuesto y el IVC renueva su consejo de dirección

Este lunes se ha producido la toma de contacto oficial de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, con dos de los principales organismos de su departamento. Ortí ha mantenido sendas reuniones telemáticas con el Institut Valencià de Cultura (IVC) y con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) para conocer desde dentro el funcionamiento y los retos a los que se enfrentan para 2026 así como para formar parte de la reestructuración de sus órganos de dirección.

En concreto, Ortí ha presidido la reunión del consejo general del consorcio donde también han estado presentes la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, el subsecretario de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, Carlos Pablo Gracia, la miembro del Consell Valencià de Cultura, Begoña Martínez, el diputado de Cultura de Alicante, Juan de Dios Navarro, además del concejal de patrimonio del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Vicent Sales y el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda. Los ayuntamientos de València y Alicante y las diputaciones de Castellón y Valencia han delegado su voto.

El Consejo General ha procedido a la prórroga de sus presupuestos para 2026, en cumplimiento de la normativa aplicable para el sector público instrumental, según el pronunciamiento del Consell del pasado viernes 26 de diciembre.

Asimismo, se ha completado la comisión científico-artística con la aprobación de los dos miembros que faltaban por designar. Se trata de Marisol Salanova, crítica de arte, a propuesta del Ayuntamiento de València, y Lucía González, técnica de exposiciones del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, doctora en Historia del Arte y con tres décadas de experiencia en la Conselleria de Cultura y el Consorci de Museus, a propuesta de la Generalitat, quien ejercerá como presidenta de la comisión.

Según explican desde la Conselleria de Cultura, durante la reunión se ha puesto de manifiesto la "gran acogida" que ha tenido la programación del consorcio de este año. De hecho, se han puesto datos sobre la mesa ya que hasta el 28 de diciembre, el Centre del Carme ha recibido la visita de alrededor de 370.000 personas, superando el número de visitantes anual de la última década. Una programación que ha estado centrada en el apoyo al sector artístico afectado por la dana y que se mantendrá durante el próximo 2026 con diferentes exposiciones y actividades.

Sale Rovira, entra Ortí

Mientras, en el IVC se ha constituido el nuevo consejo de dirección con la entrada de los nuevos miembros. El exconseller de Cultura, José Antonio Rovira, ha sido sustituido por la actual consellera, Carmen Ortí, mientras que la exsecretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, será sustituida por su homóloga actual, Marta Alonso. Por el último, saldrá Alida Mas que será sustituida por Carlos Pablo Gracia.

Además de estos cambios, se ha aprovechado el encuentro con las máximas responsables del departamento para presentar la programación artística del primer trimestre de todas las áreas y espacios del IVC. También se han trasladado los datos respecto a espectadores y contenidos de 2025 y se ha informado "del balance positivo en público en todas las representaciones, festivales y espacios que gestiona el instituto". Por último, se ha expuesto la relación de ayudas y los fondos que se han repartido para las personas afectadas por la dana vinculadas a la cultura.