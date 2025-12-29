David Bowie en el Roig Arena: una decena de músicos valencianos rendirán homenaje a 'camaleón del rock'

En 2026 se cumplen diez años del fallecimiento de David Bowie, uno de los músicos más trascendentes del siglo XX y figura clave en la historia de la música. En València, un nutrido grupo de artistas le rendirá homenaje el próximo 30 de abril en el Roig Arena con un tributo a sus obras más destacadas.

'Homenaje a David Bowie: 10 años sin Bowie' contará con la presencia de Salva Ortiz (integrante de Presuntos Implicados y Seguridad Social), Adolfo Barberá (Glamour), Pepe Mallent (Sunken Screens), Pete Sebastián (Licence to Blow), Jorge Moreno (Falsa Pasión), Vicente Montesinos (Spy Plane), Honoroi Barranco (Sunken Screens) y J.L. Macías (Glamour y Comité Cisne). Juntos interpretarán un repertorio cuidadosamente seleccionado que recorrerá algunos de los temas más icónicos y representativos de la carrera de Bowie.

Conocido como el 'Duque Blanco' y el 'Camaleón del rock', David Bowie no solo destacó por su inconfundible voz, sino también por la profundidad intelectual de su obra, su constante capacidad de reinvención y su carácter innovador y multidisciplinar. Clásicos universales como “Starman”, “Rebel Rebel”, “Under Pressure” o “Heroes”, entre muchos otros, sonarán en el Auditorio Roig Arena.

Las entradas para el concierto 'Homenaje a David Bowie: 10 años sin Bowie' que se celebrará en el Auditorio Roig Arena ya están a la venta en la página web del recinto.