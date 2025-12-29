Décimo aniversario
David Bowie en el Roig Arena: una decena de músicos valencianos rendirán homenaje a 'camaleón del rock'
Integrantes de Presuntos Implicados, Seguridad Social o Glamour se subirán al escenario para reinterpretar las canciones míticas del artista americano
En 2026 se cumplen diez años del fallecimiento de David Bowie, uno de los músicos más trascendentes del siglo XX y figura clave en la historia de la música. En València, un nutrido grupo de artistas le rendirá homenaje el próximo 30 de abril en el Roig Arena con un tributo a sus obras más destacadas.
'Homenaje a David Bowie: 10 años sin Bowie' contará con la presencia de Salva Ortiz (integrante de Presuntos Implicados y Seguridad Social), Adolfo Barberá (Glamour), Pepe Mallent (Sunken Screens), Pete Sebastián (Licence to Blow), Jorge Moreno (Falsa Pasión), Vicente Montesinos (Spy Plane), Honoroi Barranco (Sunken Screens) y J.L. Macías (Glamour y Comité Cisne). Juntos interpretarán un repertorio cuidadosamente seleccionado que recorrerá algunos de los temas más icónicos y representativos de la carrera de Bowie.
Conocido como el 'Duque Blanco' y el 'Camaleón del rock', David Bowie no solo destacó por su inconfundible voz, sino también por la profundidad intelectual de su obra, su constante capacidad de reinvención y su carácter innovador y multidisciplinar. Clásicos universales como “Starman”, “Rebel Rebel”, “Under Pressure” o “Heroes”, entre muchos otros, sonarán en el Auditorio Roig Arena.
Las entradas para el concierto 'Homenaje a David Bowie: 10 años sin Bowie' que se celebrará en el Auditorio Roig Arena ya están a la venta en la página web del recinto.
