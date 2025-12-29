Fallece Pepa Vidal, figura clave del Institut Valencià de Cultura

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha comunicado el fallecimiento de Pepa Vidal, trabajadora histórica de la institución. Falleció de manera repentina el domingo 28 de diciembre, apenas tres meses después de su jubilación, que tuvo lugar el pasado 6 de septiembre.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre compañeras y compañeros del IVC, así como en el conjunto del sector cultural valenciano, donde Pepa Vidal era una figura ampliamente conocida y apreciada por su trayectoria profesional y su compromiso con la gestión cultural.

Vidal inició su andadura en el Institut Valencià de Cultura como personal de sala en espacios emblemáticos como el Teatro Rialto, el Teatro Principal y el Teatro Romano de Saugunt, así como en la Filmoteca. Posteriormente, desarrolló su labor en distintos departamentos clave de la institución, como Producción y Gestión económica, antes de incorporarse, en la última década, al Circuit Cultural Valencià, donde era coordinadora.

A lo largo de su carrera, Pepa Vidal destacó por su trabajo riguroso y apasionado, cualidades que le valieron el reconocimiento y el afecto tanto de profesionales de las artes escénicas y de la música como de responsables de la programación cultural de numerosos municipios de la Comunitat Valenciana, tal como ha destacado el IVC en un comunicado público hecho esta mañana.

Desde el Institut Valencià de Cultura y desde el ámbito cultural valenciano se han sucedido las muestras de pesar por la pérdida de una profesional comprometida y cercana, cuya huella permanecerá ligada a la historia reciente de la gestión cultural pública en la Comunitat Valenciana.