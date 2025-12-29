El turismo de conciertos crece el 2% y ya representa el 14% del público

El 26% de los compradores de entradas para conciertos en España tienen entre 45 y 54 años, según la sexta edición del 'Observatorio de Música en Vivo' de Ticketmaster, compañía líder mundial en venta de entradas. Siguen a este grupo de edad las franjas comprendidas entre 25 y 34 años (22%) y 35 y 44 años (20%). Es en este último segmento donde más aumentan las transacciones, en concreto un 5% respecto de 2024.

Los datos de la empresa de 'ticketing', parte del grupo Live Nation Entertaiment, indican asimismo que el 22% de los compradores de entradas residen en Madrid, el 19% en Andalucía, el 13% en la Comunidad Valenciana y el 11% en Catalunya.

El turismo de eventos en vivo sigue aumentando en España y ya representa de media el 14% del público, el 2% más que al año anterior, señala el informe de Ticketmaster, elaborado a partir de cuatro millones de transacciones y de una encuesta a 1.000 personas. Francia (16%), Alemania (14%), Estados Unidos (12%) y el Reino Unido (10%) son los países de los que proceden más asistentes extranjeros.

El móvil crece como el canal principal de compra (el 73% de los fans, el 11% más que en 2024), mientras que a través del ordenador se hacen el 24% de las adquisiciones.

El momento en el que los incondicionales de la música en vivo compran las entradas ha sufrido una notable aceleración. Si en 2024 el 50% de los consumidores adquirieron sus entradas el día en que salieron a la venta, este año han sido el 62%, lo que supone un incremento del 12%. Las compras con la opción de pago a plazos han crecido el 200% interanual en Ticketmaster.

Las redes sociales, señala la 'tiquetera', se consolidan como la principal plataforma en la que los aficionados a la música se enteran de un evento: el 44% encuentran los eventos a través de ellas. El 34% lo hacen mediante búsqueda activa, el 12% gracias a la publicidad y el 9% por el contenido de 'newsletters'.