CaixaBank destina 255.000 euros a ayudar a estudiantes de música de la C.Valenciana afectados por la dana

El programa de becas CaixaBank para el curso 2025-2026 apoyará económicamente a 579 estudiantes de escuelas de música pertenecientes a 167 sociedades musicales de toda la Comunitat Valenciana. La convocatoria, con una dotación de 255.000 euros aportados íntegramente por CaixaBank, se enmarca en el programa CaixaBank escolta València, impulsado por CaixaBank en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) y el Institut Valencià de Cultura (IVC).

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar el estudio de la música y garantizar la continuidad de la formación musical con independencia de la situación económica de las familias.

Del total de alumnado becado en esta edición, 404 estudiantes pertenecen a la provincia de València, 152 a la de Alicante y 23 a la de Castellón. La nota de corte definitiva se ha situado en 62,90 puntos, tras el proceso de valoración de las 1.536 solicitudes presentadas.

Apoyo al alumnado afectado por la dana

Como elemento destacado de esta edición, la resolución confirma la asignación de una partida específica destinada a alumnado de localidades afectadas por la DANA. En total, 193 estudiantes becados proceden de municipios damnificados por la catástrofe, lo que representa el 33% del total de personas beneficiarias.

Esta medida responde a la voluntad de las entidades impulsoras del programa de reforzar el apoyo al alumnado que ha visto alterada su situación educativa y familiar a consecuencia de la riada, incorporando criterios específicos en el baremo de adjudicación.

Desde la puesta en marcha de la primera edición en el curso 2014-2015, el programa de becas CaixaBank ha beneficiado a un total de 8.844 estudiantes de las escuelas de música de las sociedades musicales federadas. En este periodo, la inversión acumulada asciende a 3.752.000 euros, consolidando este plan como una de las principales líneas de apoyo a la formación musical en la Comunitat Valenciana.

A lo largo de sus doce ediciones, el programa ha mantenido una dotación estable y una amplia implantación territorial, con un porcentaje medio de alumnado becado cercano al 31% del total de solicitudes presentadas.

CaixaBank escolta València

El programa de becas forma parte de CaixaBank escolta València, una iniciativa impulsada desde 2014 por CaixaBank, en colaboración con la FSMCV y el Institut Valencià de Cultura, dirigida a apoyar a las sociedades musicales valencianas y a promover la actividad musical, educativa y patrimonial en el territorio.

Entre sus principales líneas de actuación destacan la convocatoria anual de becas para estudiantes de las escuelas de música; los concursos, festivales y ciclos de conciertos de orquestas y bandas; los Premios al Talento Musical; el proyecto de recuperación patrimonial Música a la Llum; y L’Alqueria Julià – Casa de la Música, rehabilitada por CaixaBank y sede de la FSMCV desde finales de 2020.