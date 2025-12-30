La diputación busca una nueva dirección para el Museo Taurino

La Diputación de València ha abierto la convocatoria para cubrir la dirección del Museo Taurino. Se trata de un puesto que ya se incluyó en la Relación de Puestos de Trabajo hecha pública en julio y que tiene como principal cometido la gestión y promoción de esta institución que depende de la corporación provincial. Esta plaza forma parte de la remodelación emprendida por la diputación para unificar todos los cargos relacionados con la tauromaquia en el Centro de Asuntos Taurinos, siendo el del director o directora del museo una de las cinco plazas aprobadas.

Tal como ha hecho con el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), en la diputación quieren poner orden en los organigramas. La plaza de dirección estaba vacante desde hace años y se cubría a través de complementos asignados a algunos funcionarios para desempeñar las labores internas. El último responsable que asumió esta tarea está de baja, por lo que la gestión estaba siendo realizada por una empresa externa.

A fin de poner orden en esta distribución del trabajo, la diputación busca en sus propias filas a alguien que asuma el cargo a través de un concurso de méritos dirigido a personal funcionario de carrera que cuente con la formación, la experiencia y las competencias necesarias para el desempeño del cargo. Los aspirantes deberán presentar una memoria en la que propongan un plan de trabajo y posibles iniciativas para el museo, acompañada de la documentación que acredite su trayectoria profesional, académica y lingüística.

El Museo Taurino en una imagen de archivo. / José Manuel López

La evaluación combinará la valoración de méritos generales y específicos, la experiencia profesional y la defensa del proyecto presentado en una entrevista personal. La comisión de valoración estará formada por funcionarios con experiencia en gestión cultural y museística, que aplicarán criterios objetivos para garantizar un proceso transparente y riguroso. La puntuación máxima posible será de 27 puntos y solo podrán acceder a la entrevista aquellos aspirantes que superen los requisitos mínimos establecidos.

Una vez concluido el proceso, la corporación aprobará la lista definitiva de adjudicación del puesto cuya remuneración ascenderá a casi 80.000 euros. Esta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se aprobó en julio, a instancias de la diputada de Personal de la Diputación de Valencia y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, quien abordó una reestructuración en el departamento de Recursos Humanos y en otras áreas como la taurina.

En concreto, para el Centro de Asuntos Taurinos se ha previsto la dirección del museo, la de coordinación, administración, jefatura de sección y por encima de esas cuatro, la del director o directora general de asuntos taurinos. Queda por ver qué fórmula se aplica para dirigir la escuela taurina.

Casi 20.000 visitantes

El Museo Taurino, ubicado en el Pasaje Doctor Serra de València, junto a la Plaza de Toros, recibió a lo largo de 2024 un total de 18.403 visitantes según los datos a los que ha tenido acceso Levante-EMV. La mayor parte de las visitas se realizaron en formato colectivo, con 17.475 personas, frente a 928 visitantes individuales, lo que pone de relieve el protagonismo de los grupos organizados, especialmente turísticos, en la actividad cotidiana del museo.

Visitantes en el Museo Taurino de València en una imagen de archivo. / José Manuel López / JM Lopez

El público fue mayoritariamente internacional. Del total de asistentes, 16.410 fueron extranjeros, frente a 1.993 visitantes nacionales, una diferencia especialmente acusada en las visitas colectivas, donde los grupos procedentes del extranjero sumaron 15.649 personas, frente a 1.826 visitantes nacionales. En el caso de las visitas individuales, el museo recibió 761 visitantes extranjeros y 167 nacionales.

Objetos destacados

Dentro de la tauromaquia, el museo conserva algunas piezas destacadas entre sus archivos. Según señalan fuentes del museo, tiene especial relevancia la taleguilla (pantalón), que llevaba José Gómez Ortega, "Joselito" el Gallo, la trágica tarde del 16 de mayo de 1920 en la plaza de Talavera de la Reina era de color grana y oro. También destacan la chaquetilla y el chaleco que llevaban los hermanos Julio y Francisco Aparicio los días en los que resultaron mortalmente heridos en la Plaza de Valencia, en los años 1897 (Julio) y 1899 (Francisco).

También se conserva la taleguilla del traje que llevaba Manuel Granero el día que murió en la Plaza de Toros de Madrid, en 1922, así como el vestido que llevaba el banderillero valenciano Manolo Montoliu cuando falleció en Sevilla, el 1 de mayo de 1992, así como un traje negro azabache de Antonio Sánchez 'El Tato' tras la muerte de su suegro, Curro Cúchares.