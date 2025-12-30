Vaivén
El regalo más especial (y artístico) de la alcaldesa Catalá a su hija
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confesado esta mañana en una entrevista en la 99.9 València Radio el regalo que le hizo a su hija Júlia cuando nació. Ni una medalla, ni una pulsera, ni tampoco unos pendientes por su nacimiento. Le regaló, como inversión a futuro, una obra del Equipo Crónica, compuesto en su origen por Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo.
Esta pieza de coleccionista anticipó una relación que se forjaría después. En concreto, Catalá ha reconocido que recibió "con ilusión" la llamada de la hija de Valdés donde le invitaba a conocer su espacio y el monolito creado para València, y el futuro Espacio Valdés, situado en el Parc Central, será "el regalo de Navidad para València" del próximo año.
