Strauss, Frozen o George Michael: el concierto de Año Nuevo que no puedes perderte en València

València dará la bienvenida a 2026 con música, como manda la tradición europea. El próximo 1 de enero a las 17.30 horas, el Teatro La Plazeta acogerá el Gran Concierto de Año Nuevo, un recital protagonizado por el prestigioso pianista valenciano Antonio Morant, acompañado por el percusionista Paco Sanchis, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y convertir el primer día del año en una experiencia para toda la familia.

El concierto propone un viaje musical por algunas de las melodías más reconocibles de la historia, combinando el espíritu del tradicional Concierto de Año Nuevo de Viena con bandas sonoras cinematográficas y clásicos navideños reinterpretados con un estilo renovado. En el programa figuran obras emblemáticas como el Danubio azul o la Tritsch-Tratsch Polka de Johann Strauss II, junto al Vals nº 2 de Shostakovich.

Gran concierto de Año Nuevo en València. / L-EMV

La velada incluirá también piezas inolvidables del cine y la animación, como 'Solo en casa' de John Williams, 'Frozen' de Kristen Anderson-Lopez y Robert López o la suite de 'The Polar Express' de Alan Silvestri, además de grandes clásicos populares como 'Last Christmas', de Gorge Michael, 'Let It Snow!', 'El tamborilero', 'Jingle Bell Rock' o 'Santa Claus Is Coming to Town'. Todo ello en un formato dinámico, lleno de energía y pensado para emocionar a públicos de todas las edades.

Un pianista con proyección internacional

Antonio Morant es uno de los pianistas valencianos con mayor proyección internacional. Ha publicado más de tres discos de estudio y ha colaborado con artistas de la talla de Ara Malikian o Arturo Sandoval. Formado durante cinco años en la Universidad de Música Frederic Chopin de Varsovia, fue el primer pianista valenciano admitido en esta prestigiosa institución, donde cursó máster y posgrado bajo la tutela del concertista polaco Piotr Paleczny.

Su trayectoria lo ha llevado a actuar en países como Italia, Alemania, Polonia, Noruega, Francia, Portugal, Serbia u Holanda. Además, compagina su intensa actividad concertística, con más de 50 actuaciones por temporada, con su labor docente como catedrático del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, así como con la impartición de masterclasses y su participación en jurados de concursos nacionales e internacionales.

Las entradas para el Gran Concierto de Año Nuevo ya están disponibles en la web del Teatro La Plazeta, en una cita que promete convertirse en una de las propuestas culturales destacadas para arrancar 2026 en València.