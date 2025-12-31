El Palau de la Música convoca 28 nuevas plazas para músicos y administrativos

El Palau de la Música ha convocado, a pocos días de acabar el 2025, un total de 28 plazas para profesores, técnicos y administrativos. Se trata de la oferta pública de empleo más grande que este organismo autónomo ha lanzado en los últimos años a fin de reducir la temporalidad del personal laboral que actualmente trabaja allí. El acceso es libre y los grupos van del A1 del profesorado hasta el C1 para el departamento de administración.

Así, se convocan cuatro plazas para profesor de orquesta en la modalidad de violín, dos de ellas reservadas para personas con discapacidad. En viola, se convocan otras cuatro plazas (una para personas con diversidad funcional), mientras que en violonchelo y contrabajo se busca a tres profesores o profesoras para cada una de ellas.

En corno inglés se convoca una plaza, la misma cuantía que para la modalidad de fagot, trompa, trompeta, trombón y trombón bajo. En el caso del clarinete se busca a dos profesores, mientras que en el campo de la percusión, se convoca una plaza para la especialidad de timbal y otra para la percusión general.

Mientras, se convoca también una plaza para un técnico de la administración general, en el rango A1, y un administrativo o administrativa en categoría C1. Por último, se busca a un profesional de la ingeniería técnica industrial en el subgrupo A2.

Esta oferta extraordinaria de empleo público para 2025 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y tiene un plazo de ejecución de tres años.

Estabilización laboral en un año complejo

Esta amplia convocatoria de empleo se produce en un momento especialmente significativo para el Palau de la Música, que en los últimos años ha atravesado un prolongado proceso de rehabilitación debido a graves deficiencias estructurales en el edificio, que obligaron a su cierre durante varios meses y a una reprogramación forzosa de su actividad. Las obras, motivadas por problemas de seguridad detectados en la cubierta y otros elementos constructivos, marcaron un paréntesis en la vida cultural de la institución y tuvieron un impacto directo tanto en la programación como en la organización interna del personal.

Tras la reapertura progresiva y la recuperación de su actividad ordinaria, el Palau ha logrado volver a atraer a un volumen notable de público, reactivando su papel central en la escena musical valenciana. En este contexto de normalización tras las obras, la oferta extraordinaria de empleo público para 2025 responde a la necesidad de reforzar y estabilizar la plantilla, reducir la temporalidad y dotar de mayor solidez estructural a una institución que encara una nueva etapa tras años marcados por las limitaciones físicas del edificio y la intermitencia de su actividad cultural.

De hecho, en aras de afianzar la plantilla, el pasado julio, cuando salieron a concurso doce plazas, de las cuales siete se correspondían al turno libre y cinco a la promoción interna del equipo funcionarial. Por tasa de reposición se publicaron entonces cuatro plazas, mientras que por departamento de nueva creación -cinematografía y audiovisuales- se publicaron tres más.