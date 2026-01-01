Cultura destina 675.746 euros per a biblioteques, arxius i llibreries afectades per la dana
Els objectius de les ajudes són garantir la preservació del patrimoni documental i bibliogràfic i la reparació i reposició de fons, col·leccions, instal·lacions, equipament i béns
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats destina 675.746 euros en ajudes per a biblioteques i arxius públics, així com a llibreries i els seus distribuïdors afectats per la dana del 29 d'octubre de 2024, que busquen sufragar la reparació dels danys provocats per la riuada i la reactivació econòmica del sector del llibre.
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicat la resolució per la qual es destina aquesta quantitat en subvencions amb la finalitat atendre les necessitats específiques de biblioteques i arxius públics, garantint la preservació del patrimoni documental i bibliogràfic, el complet restabliment de les seves funcions, i la incorporació de l'equipament necessari per a un servei públic de qualitat i plenament operatiu.
Un altre dels seus objectius és la reactivació econòmica de llibreries i empreses distribuïdores del sector del llibre, mitjançant la reparació i reposició de fons, col·leccions, instal·lacions, equipament i béns materials indispensables per al desenvolupament de la seva activitat, prioritzant aquelles actuacions que contribueixin de manera directa a l'accés a la lectura i a la dinamització cultural de la ciutadania.
A l'efecte d'aquestes subvencions, s'han concedit 207.074,19 euros per a despeses corrents i un import de 468.672,45 euros per a despeses d'inversió.
Entre els beneficiaris es troben els arxius i biblioteques dels ajuntaments d'Aldaia, Albal, Godelleta, Paiporta, Alfafar, Massanassa, Albalat de la Ribera, Algemesí i Monserrat.
També les empreses i distribuïdores Librolandia, Moixeranga, Esplai Llibres, Gea LLibres, Fuera de Ruta, Passarella Store, José Ramón Sancho, José Javier García Vicente, Yolanda Girón Jarque i Maria Purificación Sánchez Roque.
El Ple del Consell va aprovar el passat octubre les bases reguladores i el procediment de concessió directa d'ajudes dirigides a biblioteques, arxius, llibreries i distribuïdores del sector del llibre afectats per les conseqüències de la riuada del passat 29 d'octubre de 2024.
Aquesta nova línia d'ajudes va amb càrrec als pressupostos de la Generalitat que es concediran fins al mes de juny de 2026 i se sumen a les ajudes per a empreses del sector editorial afectades per dana.
L'objectiu de les ajudes directes és "compensar els danys materials i les pèrdues econòmiques conseqüència de les inundacions, així com garantir la recuperació i normal funcionament dels serveis culturals essencials vinculats al llibre i al patrimoni bibliogràfic".
En aquest sentit, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les biblioteques i arxius de titularitat pública dels municipis afectats per la riuada, així com les llibreries i empreses distribuïdores del sector del llibre amb seu o activitat en aquests municipis.
Del total d'ajudes, 600.000 euros es destinaran a finançar despeses corrents, com a reposició de fons bibliogràfics, neteja, condicionament d'espais, reposició de mobiliari, equips i subministraments essencials.
Els 400.000 euros restants es destinaran a despeses d'inversió, entre els quals es troben els derivats de la reparació d'infraestructures, l'adquisició d'equipament tècnic i tecnològic o les millores estructurals necessàries per a la represa de l'activitat.
