El Escalante propone un mes de enero con circo, títeres y experiencias inmersivas

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, se prepara para un mes de enero que dará vida a un universo de personajes fantásticos con una variada agenda de propuestas que incluye desde teatro textual, experiencias inmersivas y circo participativo, poniendo el foco en la conciencia ecológica, la necesidad de cooperar y la importancia de encontrar apoyo en los demás.

“Desde el Teatro Escalante, damos la bienvenida a 2026 por todo lo alto con compañías y espectáculos de primer nivel y, sobre todo, arrancamos en enero con mucha ilusión, programando por primera vez funciones en los jardines del IVAF, en el entorno de la que será la nueva sede de nuestro proyecto teatral”, ha apuntado la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil.

'Abocador'

Del 9 al 11 de enero, el Escalante acoge una nueva propuesta de la compañía valenciana Bramant Teatre. 'Abocador', una comedia con trasfondo ecológico que habla de las segundas oportunidades dirigida por Jerónimo Cornelles, quien también firma la dramaturgia junto a Rafael Calatayud, Paco Zarzoso y José Manuel Rambla. Se trata de una propuesta que transcurre en unas montañas de basura donde elementos rechazados por los humanos cobran vida y protagonismo, luchando por llegar a una planta de reciclaje para comenzar una nueva vida.

Casi tres décadas después, regresa este éxito de La Pavana donde Cornelles debutó como actor y que ahora recicla, tomando los principios de la sostenibilidad como cimiento de un proceso creativo que ha incluido el asesoramiento de las ONG Bioagradables y Greenpeace.

'Abocador', de Bramant Teatre. / LEV-EMV

“Para el reto de hacer una propuesta para niños y niñas por primera vez, hemos tomado como referente películas que tienen incentivos para todos los públicos. Hemos introducido capas de humor y lecturas para los pequeños, pero también para los adultos que los acompañan al teatro”, comenta el autor y director. El nuevo texto también presenta ciertos cambios en los personajes y en las connotaciones de una historia que transcurre en un lugar tan poco evocador como las montañas de basura, pero que podría pasar en un patio de escuela, una oficina, una pandilla de amigos o cualquier otro entorno.

La propuesta se pondrá en escena en el CC la Nave 3 Ribes del Parc Central de València el 9 de enero a las 18:00 horas; el 10 de enero a las 17:30 horas; y 11 de enero a las 11:30 h. Los pases escolares serán los días 9, 12 y 13 de enero.

'An-ki'

La compañía Ortiga propone 'An-ki', el imaginario que crea una niña, Adja, ante el cambio climático para sostener su realidad, en la que aparecen sombras de gigantes entre los bosques que hacen caer sus sueños. Con su familia buscará las raíces de su pasado y la esperanza del futuro. Ortiga presenta esta experiencia teatral inmersiva y con títeres en un espacio vivo dentro de una carpa que nos invita a descubrir cada rincón y cada secreto de este paisaje escénico íntimo, donde el público no solo escucha y mira, también se mueve, toca y siente.

'An-ki', de la Cia. Ortiga. / LEV-EMV

La propuesta, dirigida por Ingrid Codina y Guillem Geronès, ha sido galardonada en numerosas ocasiones. Recibió la Mención Especial del Jurado en el TAC Valladolid 2025; el Premio al Mejor Espectáculo de Feten Gijón 2024; el premio al Mejor Espectáculo para Todos los Públicos en la Mostra Igualada 2023; y Mejor Espectáculo, Mejor Espectáculo del Jurado Internacional, Mejor Espectáculo del Jurado Nacional y Mejor Espectáculo del Jurado de las Artes de Calle de la Fira Titelles Lleida 2022.

'An-ki' llegará al IVAF el 15 de enero. Los pases para familias serán el 17 de enero a las 17:00 y 18:30 horas, y el 18 de enero a las 11:00 y 12:30 h. Las funciones para escolares tendrán lugar los días 15, 16, 19, 20 y 21 de enero.

'Sueño'

La Compañía Criolla propone una relectura del clásico de Shakespeare 'El sueño de una noche de verano' entrelazando teatro y lenguajes físicos en un universo donde la emoción se desborda y la realidad se difumina. Emiliano Dionisi dirige esta propuesta que comienza con un ensayo escénico y que poco a poco se transforma en un viaje hacia los deseos más profundos y la identidad, guiado por seres mágicos que alteran el curso de las emociones.

'Sueño', de La Compañía Criolla. / LEV-EMV

'Sueño', ganadora del Certamen Internacional Barroco Infantil 2024 de Almagro, es una celebración del juego, la libertad y la potencia transformadora del arte con un fuerte componente visual y una poética contemporánea que acerca el teatro clásico al público actual. La propuesta de la compañía argentina se subirá al escenario de la Nave 3 Ribes el 17 de enero a las 18:00 horas. Los pases escolares serán los días 16, 19, 20 y 21 de enero.

'La pedra de fusta'

La compañía de circo Eia ofrece una experiencia intergeneracional dirigida por Francesca Lissia, Celso Pereira y José Luis Redondo, que utiliza el lenguaje del equilibrio, la confianza y el humor para crear una performance participativa con los artistas. Con 'La pedra de fusta' cada persona vive el espectáculo desde un punto de vista propio para descubrir que, cuando caminamos juntos, incluso las piedras pueden llegar a ser ligeras. La propuesta, Premio del Jurado al Mejor Espectáculo de Calle en la Mostra Igualada 2025, llegará al Ribes Espai Cultural el 31 de enero a las 17:30 horas y el 1 de febrero a las 11:30 h. Los pases escolares serán los días 27, 28, 29, 30 de enero y el 2 de febrero.