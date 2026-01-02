Mascletàs, informativos y concursos impulsan À Punt como la segunda autonómica que más crece

À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, ha cerrado el año con un crecimiento del 15,4% de audiencia, la mayor subida porcentual entre las televisiones generalistas de la Comunitat Valenciana. Por detrás se sitúan La 1 (+13,2%), La 2 (+10%) y Antena 3 (+9,9%). À Punt sigue por detrás de todas las grandes cadenas generalistas nacionales, pero ya supera a todas las temáticas de la TDT.

Este incremento sitúa a À Punt como la segunda cadena autonómica que más crece en 2025, solo por detrás de Televisión Canaria (+21,6%) y por delante de Extremadura (9,1%), Telemadrid (8,5%), Aragón TV (5,2%) y TV3 (3,6%), según datos de GECA. La cadena valenciana cierra el año con un 3,0% de cuota de pantalla, frente al 2,6% registrado en 2024. Además, diciembre finaliza también con un 3% de share, en un ejercicio en el que À Punt ha crecido prácticamente todos los meses, salvo octubre y noviembre, cuando en 2024 se alcanzaron cifras récord debido a la cobertura informativa de la dana.

A lo largo del año, un total de 4.511.000 espectadores -el 86,7% de la población de la Comunitat Valenciana- han pasado por la cadena autonómica. El aumento de la cuota anual se apoya especialmente en las franjas de sobremesa y en el access prime time, que alcanza un 3,9% de share y se convierte en la franja que más crece, con un incremento de siete décimas respecto a 2024.

Suben los informativos

La franja más vista es la del NTC Migdia, que cierra el año con una cuota media del 7,8%. En fines de semana, este informativo eleva su share hasta el 9,6%, lo que supone 1,5 puntos más que el año anterior, con una audiencia fiel de 80.000 espectadores que lo siguen de principio a fin. Por su parte, el NTC Nit registra un 4,1% de cuota, que asciende al 4,3% en su edición de fin de semana, con un incremento cercano a un punto respecto a 2025.

À Punt considera que estos datos refuerzan su apuesta informativa, basada en un aumento de las horas dedicadas a la actualidad y completada con programas como Connexió Comunitat Valenciana (de 10 a 13 h) y el NTC Comarques (20.30 h). La información se consolida así como una de las grandes fortalezas de la cadena. El informativo más visto del año fue el NTC Migdia del 18 de marzo, con 218.000 espectadores de media y un 18,5% de share. Destaca también el NTC Nit del domingo 28 de diciembre, que alcanzó un récord anual con un 13,3% de cuota y 286.000 espectadores únicos.

Los programas más vistos

Las mascletàs lideran el ranking de audiencia, con una cuota media del 23%. Asimismo, las retransmisiones festivas -como Moros i Cristians y Terra de Festes- y deportivas -Trofeu Taronja y Aircup- han contribuido a incrementar las audiencias mensuales de la cadena.

En cuanto a la apuesta por la información taurina y la retransmisión de corridas de toros, la Fira de Fogueres del 24 de junio, primera corrida emitida por À Punt, alcanzó un 5,7% de share y 164.000 espectadores únicos. Por su parte, la despedida de Morante en la Feria de Madrid, retransmitida en octubre, obtuvo un 4,1% de cuota y 160.000 espectadores únicos. En cambio, según revelaba hace unos días Compromís, el programa de toros "La plaça" contempló entre octubre y noviembre del pasado año unos porcentajes de audiencia que van del 0,1 % hasta el 0,7 % como pico, en todos los casos por debajo de la cuarta parte de la media de audiencia de la cadena en los días de emisión del programa.

Los especiales

En el prime time de lunes a viernes, "A la saca" se consolida como el concurso más visto, con una media de 67.000 espectadores y un 5,2% de share, cifra que asciende al 7,3% en el caso de los especiales emitidos en horario estelar. Algo similar ocurre con los especiales de "Atrapa’m si pots": los dos dedicados a las Falles son los más vistos, con una media de 83.000 espectadores y un 7,5% de cuota, superando ampliamente a la edición diaria de sobremesa (37.000 espectadores y 3,7%). Además, el estreno en septiembre de "Atrapa’m si pots Llegendes" alcanza un 5,4% de share y una media de 51.000 espectadores.

Por último, el programa "En casa d’Inés", estrenado el 28 de diciembre, se sitúa entre los espacios más destacados del prime time dominical al registrar un 5,7% de share. En esta franja también sobresalen los tres episodios del true crime "Anglés. Historia de una fuga", emitidos en octubre, con una media del 7% de cuota de pantalla.

En 2025 destacan igualmente los factuals vinculados a la dana, como "Crònica de la reconstrucció" (3,8% y 38.000 espectadores de media) y "Alerta Roja" (3,4% y 42.000 espectadores). En esta relación de programas más vistos À Punt no ha incluido otras apuestas recientes como el programa "El debat" presentado por Toni Cantó, o el vespertino "Va de bo", que ha sido cancelado tan solo tres meses después de su estreno.

Tampoco ha hecho mención al concierto del cantante de música tradicional valenciana Pep Gimeno ‘Botifarra’, que logró un reseñable 5,8 % de cuota de pantalla el pasado 29 de diciembre, teniendo en cuenta que la emisión no comenzó hasta la medianoche, a las 23.57 horas, y que prácticamente no había sido promocionado. Fueron casi 60.000 espectadores.