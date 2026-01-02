El Palau de la Música de València cierra 2025 con cerca de 229.500 espectadores

El Palau de la Música ha cerrado el curso musical de 2025 con una asistencia de público de más de 229.000 personas. En total, 229.472 personas han disfrutado durante el pasado año de la programación del recinto musical del Jardín del Turia. De ellas, la Sala Iturbi acogió 203.296 espectadores; y la Sala Rodrigo, 16.487 El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha valorado muy positivamente los datos de afluencia de público: “No podemos estar más satisfechos de los resultados de asistencia de este 2025 que concluye. No solo continuamos creciendo y superando las cifras del año pasado (215.247 espectadores), sino que es especialmente significativo el fuerte incremento registrado en el último trimestre, con numerosos conciertos de abono y de otros ciclos con localidades agotadas”, ha explicado.

Llimerá ha destacado también las “circunstancias especiales vividas este año”. Entre ellas, el director del recinto ha señalado “el cierre temporal de la Sala Iturbi por motivo de las reparaciones del techo, así como cancelaciones derivadas tanto de las alertas meteorológicas como de la situación geopolítica, como ocurrió con el concierto de Gustavo Dudamel”. “A pesar de todo –ha subrayado Llimerá- el público ha respondido de manera ejemplar, mostrando una gran fidelidad, por lo que estamos profundamente agradecidos y comprometidos a continuar ofreciendo la mejor programación posible”.

De hecho, desde el inicio de 2025 y respecto a los diversos ciclos y programación extraordinaria diseñados por el propio auditorio, por la Sala Iturbi han pasado un total de 203.296 personas, gracias a diversos llenos absolutos con prácticamente la totalidad de los programas de la Orquesta de València y Alexander Liebreich. En este sentido, ha destacado el primer acto de La Valquiria de Wagner, las sinfonías nº 3 y nº 9 de Mahler, el Réquiem de Mozart o Así habló Zaratrusta de Strauss.

También destacan las actuaciones de la Münchner Philharmoniker y Esther Yoo sustituyendo a Hilary Hahn, la Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia con Pablo Ferrández y Andrés Orozco-Estrada, la London Philharmonic y Vladimir Jurowski, la Rias Kammerchor Berlin y Akademie für Alte Musik Berlin, la Wiener Symphoniker, MusicaAeterna y Teodr Currentzis, Royal Philharmonic y Vasily Petrenko o la Chamber Orchestra of Europe, María Dueñas y Antonio Pappano, entre otros.

Otras formaciones que han abarrotado la sala, fuera de abono, ha sido la Orquesta Belles Arts y José Vicente Ramón Segarra, la Film Symphony Orchestra, y la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por su titular, Cristóbal Soler, con el Concierto de Navidad. También vivió un lleno absoluto la actuación de Michel Camilo&Tomatito o los conciertos en los Jardines del Palau, en el tradicional Festival de Jazz. También el Ciclo de Órgano, ya en su tercera edición, ha registrado una asistencia media de 1.100 personas.

Finalmente, la Sala Rodrigo ha registrado una asistencia de 16.487 personas en todas las actividades propias ofrecidas en la programación del Palau, y se han llenado todos los programas de ‘Las Artes en Paralelo’.