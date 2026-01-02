Los turistas extranjeros conocen mejor el Bellas Artes de València que los españoles

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha recibido un total de 250.949 visitas en su sede de la calle San Pío V durante 2025 a su colección permanente, las exposiciones temporales y las actividades programadas, lo que supone un incremento del 5% respecto a la cifra de público del año anterior, que ascendió a 239.504 personas.

Los meses con más afluencia de público han sido los correspondientes a mayo, con un total de 22.871 visitantes; octubre, con 25.049; y noviembre, en el que han visitado el centro 26.437 personas, siendo el último trimestre de 2025 el período más concurrido del año.

Un 59 % de visitantes extranjeros

En cuanto al origen geográfico, el 59% -es decir, 148.060 visitantes- corresponde a turistas extranjeros de países como Italia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Holanda, entre otros. Del 41 por ciento correspondiente al público nacional (102.889), los visitantes de la Comunitat Valenciana suponen el 76% del total (78.195), lo que, tal como destacan fuentes de la pinacoteca, confirma una vez más la fidelización del público local. En total, 24.693 españoles de fuera de la Comunitat Valenciana visitaron el museo en 2025.

"Estos datos subrayan el impacto de las actividades y exposiciones programadas por el MuBAV, que consolida así su condición de referencia nacional en materia de museos y difusión cultural", añaden las mismas fuentes.

Sin masificaciones

El Bellas Artes ha alcanzado el cuarto de millón de visitantes, una cifra que el museo considera "notable", pero que "sigue permitiendo el disfrute de la colección permanente sin masificaciones de público".

"Tras un crecimiento del 150% en los últimos cinco años, es voluntad de la institución alcanzar una cierta estabilización que permita garantizar la calidad del servicio en la visita del público", señalan.