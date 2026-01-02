València contará por fin con su Conservatorio de Danza tras más de veinte años de precariedad y promesas incumplidas

La Generalitat empieza a saldar una deuda histórica con la danza. Más de dos décadas después de que el Conservatorio Elemental y Profesional de Danza de València iniciara su actividad en instalaciones provisionales, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha dado el primer paso administrativo para hacer realidad una nueva sede definitiva en el barrio de Patraix. La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado el anuncio previo para la licitación de los servicios de redacción del proyecto y dirección de obra del futuro conservatorio, una infraestructura largamente reivindicada por alumnado y profesorado tras años de precariedad.

El contrato, con un importe de 1.089.089,87 euros, incluye la redacción del proyecto básico, ambiental y de ejecución, así como la dirección de obra, la dirección de ejecución material, el proyecto de instalaciones y la coordinación de seguridad y salud. El plazo global de ejecución se ha fijado en 24 meses, mientras que la fase de redacción del proyecto contará con un máximo de siete meses desde la formalización del contrato. El inicio de la licitación de estos servicios está previsto en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio previo.

El nuevo edificio se levantará en una parcela situada entre las calles Borrasca, Canónigo Tárrega y Dels Campaners, junto a la zona verde de la calle Bolivia, y supondrá la reposición del actual centro en un nuevo solar. El conservatorio contará con doce unidades de enseñanza elemental y 24 unidades de enseñanza profesional, repartidas en tres especialidades, con capacidad para hasta 600 alumnos. La superficie construida estimada será de 6.321 metros cuadrado.

Aulas prefabricadas e improvisación

El anuncio supone un punto de inflexión para un centro que desde su nacimiento, en 2002, ha desarrollado gran parte de su actividad en aulas prefabricadas y espacios improvisados. Durante más de veinte años, profesorado y estudiantes han denunciado de forma reiterada unas condiciones “indignas” para unas enseñanzas que requieren grandes superficies, alturas adecuadas, suelos específicos y una correcta insonorización. Las quejas han sido constantes: falta de agua potable, baños inutilizables, desagües colapsados, goteras, humedades, calor extremo en verano y frío en invierno, además de suelos astillados o con agujeros que han provocado lesiones durante las clases de danza.

A esta situación se ha sumado la ausencia de un plan de evacuación eficaz, puertas de emergencia que no funcionan y una instalación eléctrica obsoleta que no soporta la carga necesaria para la iluminación escénica, incrementando el riesgo de incendios. En muchos casos, el profesorado ha tenido que aportar material propio ante la escasez y antigüedad de los recursos disponibles, una realidad que ha sido denunciada en repetidas ocasiones sin obtener una respuesta definitiva por parte de la administración.

Las protestas se han sucedido durante años, al margen del color político de los distintos gobiernos autonómicos. Hubo anuncios de traslados, proyectos alternativos y soluciones temporales que nunca llegaron a materializarse. En 2023 se llegó a plantear el traslado a Manises, una opción que finalmente quedó en el aire, mientras la comunidad educativa seguía reclamando una sede digna dentro de la ciudad.

La compra de la UPV

La actual sede del conservatorio está en un edificio, reacondicionado hace casi 20 años a partir de un antiguo conservatorio, que es completamente inadecuado para la práctica escénica. En abril de 2024 la Universitat Politècnica de València anunció la compra del Conservatorio Superior de Danza para demolerlo y ampliar el Campus de Vera, lo que añadió todavía más incertidumbre tanto a los profesionales como a los alumnos que se formaban en el centro. Hasta ahora, la Conselleria no ha acordado ningún plan de traslado para el centro que alberga estas enseñanzas. Sin embargo, como ha podido saber este diario se ha barajado la antigua escuela de Magisterio de la UV.

La precariedad del centro llegó incluso al debate público a través de figuras destacadas del mundo de la danza. El coreógrafo Nacho Duato calificó recientemente el estado de las instalaciones como “una vergüenza”, impropia de una ciudad que aspira a ser referente cultural. “No se puede tener un conservatorio en estas condiciones”, denunció el bailarín valenciano, poniendo voz a un malestar compartido por toda la comunidad educativa.

Casi 11 millones de inversión

El futuro proyecto se adjudicará mediante procedimiento abierto y con varios criterios de valoración, entre ellos la calidad arquitectónica del diseño, las medidas de sostenibilidad ambiental, el uso de materiales sostenibles, la experiencia del equipo técnico y el precio. El presupuesto de ejecución material de las obras se ha estimado en cerca de 11 millones de euros y la actuación es susceptible de ser cofinanciada con fondos europeos FEDER.

Desde la Generalitat se subraya que el inicio de este proceso responde a una reivindicación histórica y permitirá dotar a València de un conservatorio acorde al prestigio de sus enseñanzas artísticas.