La valenciana Lucía Casani lanza "Para mí", su primer single tras OT

Menos de dos meses después de que concluyera su paso por Operación Triunfo, la cantante valenciana Lucía Casani da su primera pincelada musical tras el 'talent show' de Gestmusic con el lanzamiento de su nuevo single 'Para mí'. La canción, como ha venido sucediendo en las últimas semanas con otros 'triunfitos' que han venido sacando sus primero trabajos tras la academia, supone el punto de partida de la artista paternera tras el programa y la primera seña de identidad -en su caso, llena de honestidad- de cómo pueden ser sus composiciones en el futuro más próximo. Un tema que, además, ya ha calado de lleno entre las escuchas de algunas de las principales plataformas digitales.

Valorarse a uno mismo

Y es que 'Para Mí' es una canción que evoca a la vulnerabilidad. Con un marcado estilo pop que se entremezcla con toque más urbanos y modernos, la cantante paternera ha querido utilizar una letra que traslada al oyente al final de una relación de amor en la que se aprecia como la protagonista se cansa de dar oportunidades a su pareja. Versos como "No me valen tus 'te quiero, si al final no me los creo" o "Yo por quedarme y tú por no saber quién soy. Ahora me fui, ya sabes qué se siente" son solo algunas de las muestras de un single que acaba haciendo un llamamiento a la importancia de la valoración personal y de apostar por tí mismo. "Quiero volver donde creí. Por fin, que estaría en el lugar correcto para mí. Sí, para mí y para mí" repite Casani como una especie de cuadratura final que da entidad -y, sobre todo, significado- a su nuevo tema.

Y la canción, compuesta por la propia artista -junto a Ainoa Buitrago y Greta Ch'aska, que también son sus productoras-, de momento engancha. Según se puede ver en las reproducciones en Youtube del canal oficial del programa, 'Para mí' ya ronda pasadas las 17 horas de este viernes -es decir, varias horas antes de su primer día completo- las 42.000 escuchas, casi las mismas cifras que tienen a día de hoy los singles de otros concursantes que sacaron sus temas hace semanas como María Cruz o Carlos. Del mismo modo, también está teniendo su público en otros canales y plataformas como Spotify, lugar en el que además de registrar 180.000 escuchas mensuales Casani ha logrado colar su tema en la lista de 'Novedades Viernes España'.

Avanzado hace varios días

Antes del cierre del año, la artista -octava expulsada de esta pasada edición de OT- ya avanzó cuando vería la luz el tema: "¡¡¡Ya tenemos la portada de mi primer single ✨“Para mí” ✨que sale el día 02/01/2026!!! ❤️ Me hace muchísima ilusión presentaros este primer single el cual he hecho con mucho cariño. Espero que os guste, ya queda nada para poder escucharlo. De la mano de @ainoabuitrago y @greta.chaska. Gracias por el cariño y el apoyo ¡¡¡Os amo familia!!!❤️❤️❤️", dijo en sus redes sociales.