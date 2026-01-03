El mercado del arte vuelve a fijarse en Ribera con la subasta de un San Pablo valorado en 600.000 dólares

La subasta internacional de un lienzo de José de Ribera, uno de los grandes maestros del Barroco español, ha vuelto a situar en el foco del mercado del arte a este pintor valenciano universal. La obra, una poderosa representación de San Pablo, saldrá a pujas en las próximas semanas en la casa Christie's con una estimación que alcanza hasta 600.000 dólares, una cifra que confirma la vigencia y el atractivo de Ribera entre coleccionistas e instituciones de todo el mundo.

El cuadro se sitúa en uno de los momentos más brillantes de la carrera del artista, a comienzos de la década de 1630, cuando Ribera ya se había consolidado como el pintor más influyente de la Nápoles gobernada por la Corona española. En aquel tiempo, la ciudad era el segundo gran centro urbano de Europa y un hervidero de creatividad artística que atraía a creadores de todo el continente. Desde allí, el artista de Xàtiva no solo atendía encargos de mecenas locales, sino que también abastecía a un creciente mercado internacional fascinado por su naturalismo intenso, dramático y de una originalidad deslumbrante.

Durante este periodo de plena madurez, Ribera abordó una amplia variedad de temas. Pintó la célebre serie de filósofos para el duque de Alcalá, así como numerosas imágenes de santos representados en actitudes de penitencia, sufrimiento o arrebato místico. Dentro de este conjunto destacan especialmente sus Apostolados, figuras de medio cuerpo que combinan una hondura espiritual excepcional con una intensidad psicológica poco común. La obra que ahora se subasta pertenece precisamente a este grupo de representaciones individuales, consideradas entre las composiciones de una sola figura más poderosas de todo su catálogo.

Retrato de un intelectual

El lienzo muestra a San Pablo concentrado en la contemplación de la espada de su martirio, que sostiene con la mano derecha. El auténtico centro emocional de la pintura es, sin embargo, su mirada penetrante, dirigida tanto al arma como a un punto indeterminado más allá del plano del cuadro. A diferencia de otras versiones del apóstol realizadas por el propio Ribera, aquí no aparece el libro que suele aludir a su condición de autor fundamental del Nuevo Testamento. El pintor logra transmitir ese papel intelectual y teológico a través de la inteligencia y profundidad de la expresión del santo, sin restar solemnidad al momento de recogimiento espiritual previo al sacrificio.

El uso del claroscuro y el modelado de la carne revelan de manera evidente la influencia de Caravaggio, que había residido en Nápoles entre 1606 y 1607 y cuya huella marcó decisivamente a toda una generación de artistas. Ribera comparte con el maestro lombardo el gusto por el naturalismo radical y las composiciones de medio cuerpo cargadas de emoción, aunque su enfoque resulta menos teatral y más introspectivo. En su pintura, la intensidad dramática se equilibra con una espiritualidad reflexiva que conecta de lleno con los ideales de la Contrarreforma.

El Apostolado del Prado

En este sentido, y tal como señala Christie's en las notas de la subasta, la obra responde perfectamente a las directrices teóricas reafirmadas por el cardenal Federico Borromeo en su tratado De Pictura Sacra, publicado en 1624, que defendía un arte capaz de reforzar la fe mediante la concentración del espectador en figuras bíblicas individuales. Ribera destacó como pocos en la creación de imágenes de profunda carga espiritual, y este San Pablo es un ejemplo elocuente de esa capacidad. El ceño fruncido, la piel surcada por el paso del tiempo y la cabeza levemente girada están descritos con un naturalismo extraordinario, subrayado por un estudio minucioso de la luz que acaricia el rostro y realza la textura de la carne. La pincelada fluida y luminosa de los pliegues del manto es, asimismo, característica del artista.

Desde el punto de vista histórico-artístico, la pintura guarda una estrecha relación con el casi completo conjunto de Apostolados conservado en el Museo del Prado, fechado generalmente entre 1630 y 1632. Cuando esta obra salió al mercado en 2004, el historiador Nicola Spinosa propuso una cronología similar, aunque sugirió que podría tratarse de una ejecución ligeramente anterior a la serie de la pinacoteca madrileña. Se conoce, además, la existencia de otra versión del mismo tema en una colección privada de Nápoles, lo que refuerza la importancia del modelo dentro de la producción de Ribera.