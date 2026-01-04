Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrellas de Buena Vista y Más llena el Auditorio Roig Arena de ritmos cubanos

El grupo, dirigido por Pancho Amat, está conformado por miembros originales de Buena Vista Social Club, así como por nuevas generaciones de músicos.

Entre las canciones que han interpretado durante el concierto se encuentran "El Cuarto de Tula", "Lágrimas Negras" o "Dos Gardenias"

M. Bas

València

Un nuevo año lleno de conciertos ha arrancado en el Auditorio Roig Arena de la mano de Estrellas de Buena Vista y Más. La formación ha recalado en el recinto valenciano en el marco de su gira mundial para interpretar los temas de su último álbum “Live in Havana”.

A cargo de la dirección musical está Pancho Amat, que lidera el grupo conformado por 16 personas, entre ellos, miembros originales de Buena Vista Social Club, como los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry o el trombonista Alberto Muñoz.

Durante dos horas, la formación, que cuenta con nuevos integrantes, ha trasladado el recinto valenciano al corazón de Cuba a través de ritmos alegres y contagiosos, con los que han rendido homenaje a grandes figuras de la música cubana, como Compay Segundo u Omara Portuondo.

En el concierto han sonado reconocidos temas como “Chan Chan”, “Quizás, Quizás, Quizás” “Bilongo” o “El Manisero”, así como las bailables “Lágrimas Negras” o “Veinte Años”, y ha finalizado con tres canciones atemporales: “El Cuarto de Tula”, “Dos Gardenias” y “Candela”. Los boleros, las guajiras y el son cubano han convertido el concierto en una auténtica fiesta en la que nadie se ha resistido a moverse al ritmo.

