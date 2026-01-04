Estrellas de Buena Vista y Más llena el Auditorio Roig Arena de ritmos cubanos

Un nuevo año lleno de conciertos ha arrancado en el Auditorio Roig Arena de la mano de Estrellas de Buena Vista y Más. La formación ha recalado en el recinto valenciano en el marco de su gira mundial para interpretar los temas de su último álbum “Live in Havana”.

A cargo de la dirección musical está Pancho Amat, que lidera el grupo conformado por 16 personas, entre ellos, miembros originales de Buena Vista Social Club, como los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry o el trombonista Alberto Muñoz.

Durante dos horas, la formación, que cuenta con nuevos integrantes, ha trasladado el recinto valenciano al corazón de Cuba a través de ritmos alegres y contagiosos, con los que han rendido homenaje a grandes figuras de la música cubana, como Compay Segundo u Omara Portuondo.

En el concierto han sonado reconocidos temas como “Chan Chan”, “Quizás, Quizás, Quizás” “Bilongo” o “El Manisero”, así como las bailables “Lágrimas Negras” o “Veinte Años”, y ha finalizado con tres canciones atemporales: “El Cuarto de Tula”, “Dos Gardenias” y “Candela”. Los boleros, las guajiras y el son cubano han convertido el concierto en una auténtica fiesta en la que nadie se ha resistido a moverse al ritmo.