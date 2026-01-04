Todos los conciertos de 2026 que explican el nuevo mapa de la València musical

La apertura del Roig Arena en septiembre de 2025 ha alterado de forma profunda el ecosistema de la música en directo en València. No se trata únicamente de la magnitud del recinto ni del impacto mediático que acompaña a cada gran anuncio, sino de algo más decisivo: la capacidad de sostener una programación continuada, casi semanal, durante todo el año. Una dinámica hasta ahora reservada a las salas de conciertos de pequeño y medio formato -Loco Club, 16 Toneladas o Moon- que durante décadas han sido el verdadero músculo cultural de la ciudad.

La irrupción de este nuevo gigante plantea incógnitas que aún están por resolverse. Falta tiempo para calibrar su impacto real en otros espacios y ciclos, pero algunos síntomas ya empiezan a ser visibles en, por ejemplo, un hasta ahora infalible Festival de les Arts al que le está costando agotar abonos o una Plaza de Toros que solo ha cerrado un único concierto en 206. Todo ello dibuja un escenario de reajuste, en el que la oferta se redistribuye y algunos modelos muestran signos de agotamiento.

Sigue sorprendiendo, además, que pese al clima y a la tradición festivalera, la oferta de grandes conciertos al aire libre aún sea limitada. Más allá de los festivales consolidados en la Ciutat de les Arts, las citas del Estadi Ciutat de València o el ciclo FAR en la Marina Nord -que se afianza como alternativa veraniega a unos Concerts de Vivers cada vez más desdibujados-, la ciudad sigue sin explotar del todo su potencial. La Marina Sur, directamente, ha desaparecido del mapa musical. El anuncio de que el Nou Mestalla acogerá conciertos a partir de 2027 abre nuevas expectativas para una ciudad que sigue suspirando por el paso de las grandes figuras internacionales.

La Oreja de Van Gogh. / L-EMV

Roig Arena: el nuevo eje

Repasar el calendario musical de 2026 en València obliga, casi sin excepción, a pasar por el Roig Arena. El recinto llega a su primer año natural completo con conciertos programados en todos los meses, combinando su pista principal -con capacidad para hasta 20.000 personas- y un auditorio de formato medio que permite atraer propuestas más diversas.

El año arranca con una intensidad poco habitual. Enero ya deja claro el ritmo: Estrellas de Buena Vista, Sen Senra, La M.O.D.A. en doble sesión, Eladio Carrión, Milo J, Rusowsky, Fito & Fitipaldis, André Rieu o Mikel Izal. Un mes que mezcla pop masivo, indie nacional, música urbana y espectáculos internacionales sin solución de continuidad, mostrando así lo que el Roig Arena parece querer ser. Febrero mantiene la línea con Biffy Clyro, Taburete, Sexy Zebras, Celtas Cortos o Viva Suecia, mientras el auditorio acoge nombres como D. Valentino o Nach.

Aitana, durante uno de sus conciertos.MADRID , 31/07/2025.- La cantante Aitana durante el concierto ofrecido este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Juanjo Martin / DANIEL MONSERRAT| JUANJO MARTIN

Marzo y abril consolidan la apuesta. Hans Zimmer o Suede dan la nota internacional a un primer trimestre , al que se suman Laura Pausini, Dani Fernández o Bad Gyal en primavera. Mayo y junio refuerzan el perfil mainstream con 5 Seconds of Summer, Dani Martín, Aitana (en doble fecha), Pablo Alborán, Amaia o Rod Stewart, confirmando al Roig Arena como nueva parada obligatoria en València de las grandes giras nacionales e incluso algunas internacionales.

El verano no baja el ritmo. Julio concentra propuestas tan diversas como Kany García, Chayanne, Yandel Sinfónico o el fenómeno OT, además de acoger el Reve Fest, mientras agosto reserva una de las citas más contundentes del año con Judas Priest, Airbourne y Dirkschneider. Tras el paréntesis estival, el otoño vuelve a cargar la agenda con The Waterboys, La Oreja de Van Gogh, Hijos de la Ruina, Sisters of Mercy, Jorge Drexler, Morat, La Fúmiga con su doble concierto de despedida que agotó entradas en apenas minutos, o Raphael, antes de cerrar el año con Melendi, Hens o Alex Ubago.

Nunca antes un recinto en València había concentrado una oferta tan transversal, sostenida y continua.

La Fúmiga. / L-EMV

Ciutat de València: grandes nombres, pocas fechas

El Estadi Ciutat de València mantiene su papel como espacio para grandes conciertos puntuales, aunque con una presencia más limitada de lo que cabría esperar. En 2026, el protagonismo recae en dos nombres de enorme carga simbólica: El Último de la Fila, que regresa a los escenarios y que actuará los días 4 y 9 de julio, y Alejandro Sanz, que pasará por el estadio el 11 de julio.

Tres conciertos bastan para confirmar que el recinto sigue siendo una opción viable para eventos de gran formato, pero también evidencian una programación escasa y muy concentrada. Frente a la hiperactividad del Roig Arena, el estadio aparece como un espacio reservado para acontecimientos excepcionales, no como un motor constante de programación. Un modelo al que también parece aspirar el Nou Mestalla ya que, como el Levante UD, el Valencia CF no quiere renunciar a la tarta de la música en directo aunque sea en pequeñas dosis.

Alejandro Sanz. / L-EMV

El peso de los festivales

La Ciutat de les Arts continúa siendo el gran polo festivalero de València. En abril acoge el Sansan Festival, mientras que en junio se concentran dos de las citas más importantes del año: el Festival de les Arts y el BigSound. El primero, con nombres como Two Door Cinema Club, Dorian o La La Love You, sigue apostando por el indie-pop nacional e internacional; el segundo refuerza su perfil urbano y latino con Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso o Manuel Turizo.

Además, el recinto suma un concierto singular fuera del formato festival: Jean-Michel Jarre, que actuará en julio dentro del ciclo FAR, reforzando la versatilidad del espacio y su capacidad para albergar espectáculos tecnológicos y de gran formato.

El Último de la Fila. / Ricardo Rubio - Europa Press

La Marina Nord como alterantiva

La Marina Nord se consolida en 2026 como uno de los espacios clave del verano valenciano gracias al crecimiento del ciclo FAR. A lo largo de julio, el recinto acoge una programación continuada que combina nombres internacionales y nacionales: Babasónicos, Silvana Estrada, Meute, Luz Casal, Rick Astley, OMD, Belle & Sebastian junto a Xoel López, M-Clan o Marta Santos. Una oferta ecléctica que ha sabido ocupar el vacío dejado por otros espacios municipales.

Además, la Marina Nord alberga ciclos consolidades como los de la Pérgola y dos festivales que refuerzan su identidad. Love to Rock, en octubre, mantiene su apuesta por el pop y el indie nacional con León Benavente, Ginebras o Depedro, mientras que Visor Fest, en septiembre, vuelve a convertir València en punto de encuentro para el público del post-punk y el rock alternativo con Ride como primer gran reclamo.

Viveros: Nits de Vivers y la incógnita dels Concerts

Los Jardines de Viveros siguen siendo un espacio emblemático, aunque su programación municipal siga generando dudas. En 2026, Nits de Vivers concentra buena parte de la actividad con conciertos de Sidecars, Carlos Ares junto a Niña Polaca, Iván Ferreiro, Hoke o el potente cartel de S.A., Angelus Apatrida y Bala. Propuestas diversas que mantienen el atractivo del ciclo.

El Deleste Festival, celebrado también en Viveros con nombres como unos esperadísimos Primal Scream, Apparat o Kerala Dust, aporta un perfil más alternativo y cuidado, pero la ausencia de información sobre los Concerts de Vivers municipales a estas alturas del año refuerza la sensación de indefinición.

Morrissey. / SEBASTIAN SILVA

Otros recintos: resistencia y diversidad

Más allá de los grandes espacios, València sigue sosteniendo una red de salas y recintos que aportan diversidad y continuidad. La gran sorpresa del año bajo techo ha sido sin duda el anuncio del concierto de Morrissey -una de las figuras del rock independiente mundial- el 12 de marzo en el Palau de les Arts, un auditorio que también recibirá otros conciertos como el de La Maria en febrero o el de Rufus Wainwraight en julio.

El otro recinto dedicado a la música clásica en la ciudad, el Palau de la Música, acogerá en mayo otra cita imprescincible: el concierto especial de los valencianos La Habitación Roja por su 30 aniversario acompañados por la Orquestra de València.

Por otra parte, València sigue contando con varias salas de conciertos y auditorios que mantienen desde hace años el músculo musical de la ciudad. La Moon vuelve a erigirse como uno de los espacios más activos del año. Por su escenario pasarán OBK en doble fecha, Alice Wonder, Hinds, Morgan, Quique González, La Paloma, Vera Fauna, Tu Otra Bonita o artistas internacionales como Miles Kane y Transvision Vamp. Una agenda que mezcla pop, indie y electrónica con nombres consolidados y apuestas actuales, confirmando el papel de la sala como refugio para un público amplio y transversal.

En 16 Toneladas, el acento recae en el rock y las propuestas de carácter más underground. Pink Turns Blue, Lisasinson, GIFT o La Perra Blanco refuerzan una programación que sigue mirando tanto al circuito internacional como a la escena alternativa nacional, consolidando a la sala como uno de los bastiones del directo más combativo. El Loco Club mantiene su identidad como templo del rock y el pop guitarrero. Adam Green, Kakkmaddafakka o Cordovas figuran entre los nombres más destacados de un calendario que apuesta por artistas con recorrido y culto, sin renunciar a la frescura ni a la cercanía con el público.

La Rambleta se reafirma como espacio híbrido, capaz de acoger tanto propuestas íntimas como espectáculos de mayor formato. Por allí pasarán McEnroe, Zenet, GoGo Penguin o MARO. El Palau Alameda combina conciertos y sesiones especiales con nombres como Barry B, Hey Kid, Nacho Vegas o Gluecifer, mientras Rock City refuerza su perfil rockero con actuaciones como The Aristocrats, manteniendo viva una escena que sigue teniendo un público fiel y exigente.